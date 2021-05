A Juanita, de 12 años, su padre la golpeó, quemó y hasta la vendió

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – Juanita, de 12 años de edad, narró el maltrato y agresiones que sufrió por parte de su padre, quien la quemaba y golpeaba desde los 4 años, edad a la que la vendió, en la Apalani, Guerrero.

En declaraciones a Telemundo, Juanita aseguró que su padre también violentó a su madre y a sus nueve hermanos.

“Me vendió mi papá, me dijo que no dijera nada que no lo denuncie”, confesó la menor, quien abundó que el sujeto “le pegó feo” a su madre.

El presidente de la Fundación Latidos de Amor, Jesús Galeana, señaló que Juanita sufrió severas quemaduras en casi todo el cuerpo a los 4 años de edad, que le provocaron la pérdida de algunas extremidades.

El abuso fue tal que la llegó a colgar de una soga a un árbol para golpearla.

Juanita huyó de su casa y caminó durante 6 horas, hasta que no pudo seguir por el cansancio.

“Me ayudó la virgen y me subí en su burro” y por eso fui a visitarla a la Basílica de Guadalupe, dijo.

“Esta historia me ha causado mucho dolor, indignación y tristeza, vivimos en un mundo cada vez más aterrador. Juanita, después de cumplirle su sueño de conocer el mar el domingo 16 de mayo en Acapulco, fue brutalmente golpeada por su padre, quien la colgó de un árbol con una soga en el cuello”, contó Galeana en redes sociales.