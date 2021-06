Monreal frena convocatoria a extraordinario para iniciar desaparición de poderes en Tamaulipas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El senador Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena, metió freno a su propuesta de convocar a un periodo extraordinario para iniciar la desaparición de poderes en Tamaulipas, y esperará a que pasen los comicios del 6 de junio y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se pronuncie sobre fuero del gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

Lo anterior, pese a que confirmó que ya tiene listo el proyecto de solicitud a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión y, además, aseguró que ya está muy avanzado en las negociaciones con las y los senadores que la conforman, para conseguir el voto que les falta para aprobar el periodo extraordinario.

“La Corte tiene que pronunciarse antes de que el Senado intervenga, y por eso he planteado a mis compañeros del grupo parlamentario de Morena y los aliados del PT, el Verde y el PES, que esperemos a que la Corte se pronuncie. Ya lo he hecho formal y, a pesar de que aquí tengo el documento ya con las firmas para iniciar el proceso de la desaparición de poderes, he decidido, como líder de la mayoría, esperar a que la Corte se pronuncie”, manifestó en conferencia de prensa.

Así, el senador echó por tierra las posibilidades de que el proceso que impulsa para la declaración de desaparición de poderes en el estado se lleve a cabo antes de la jornada electoral del próximo 6 de junio.

“Nosotros no vamos a entrar al proceso de declaración de desaparición de poderes durante esta semana, hasta después del proceso electoral”, comentó.

Esto, tras reiterar que la Corte podría resolver en cualquier momento el recurso de reclamación de la Fiscalía General de la República (FGR) por la decisión del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá de desechar la controversia constitucional que el Congreso de Tamaulipas promovió contra el desafuero de García Cabeza de Vaca, tras considerarlo improcedente, pues no había afectación en la esfera de atribuciones.

De acuerdo con el borrador de propuesta para convocar a un periodo extraordinario de sesiones, el legislador considera que los tres poderes de Tamaulipas --Legislativo, Ejecutivo y Judicial-- quebrantaron los principios del régimen federal y trastocan el orden constitucional.

Uno de los argumentos es que el Congreso local, el gobernador y el Poder Judicial del estado rompieron el pacto federal tras desconocer la declaración de procedencia que envió la Cámara de Diputados en contra del gobernador de Tamaulipas.