AMLO ordena que el Ejército controle aduanas de la frontera con EU

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que luego de que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), asumió el control de tres de las 49 aduanas que existen en el país para frenar el contrabando fiscal, la empresa paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex) incrementó sus ventas de gasolina y diésel durante el mes de marzo de este año.

No obstante, aseguró que los contrabandistas están ingresando combustible al país de forma irregular por las aduanas que siguen bajo la administración de personal civil, práctica que afecta directamente a las ventas de Pemex.

En la conferencia mañanera, el mandatario envió un mensaje a los distribuidores o concesionarios de estaciones de abastecimiento de gasolina y diésel en México.

“¿Qué les comento a los distribuidores? Que no están haciendo bien, que están actuando de manera ilegal y que nosotros somos muy perseverantes y que no vamos a permitir que le roben al pueblo, así de sencillo, y que no nos vamos a cansar”, advirtió.

Luego, dijo que tras una reunión registrada ayer en Palacio Nacional para analizar el tema de la importación de gasolinas y diésel, ordenó que el Ejército asuma el control de todas las aduanas ubicadas en la franja fronteriza con Estados Unidos y la Marina se encargará de las aduanas en los puertos del país.

“No solo es este contrabando (gasolina y diésel), es todo lo que entra por relaciones de complicidad que se dan desgraciadamente, vicios arraigados en aduanas y así en otras partes del gobierno. Pero todo depende de que no nos cansemos, que sigamos limpiando de corrupción al gobierno, aunque se enojen los corruptos”, expresó López Obrador.

El presidente López Obrador recordó que el pasado 2 de marzo, se tomó la decisión de que el Ejercito quedara al frente de la administración de tres aduanas ubicadas en las ciudades de Matamoros, Reynosa y Nuevo Laredo en el estado de Tamaulipas.

“Como resultado, se estima que durante el mes de marzo las ventas de gasolinas y diésel incrementaron 47.8 millones de barriles diarios, lo que representa 6.7 de las ventas totales, es decir, Pemex vendió más”, dijo el mandatario y desglosó:

“Esto implicó un incremento en los ingresos en Pemex de dos mil 345 millones de pesos y el país recibió, por impuestos a los combustibles, dos mil 338 millones de pesos. Todo esto, porque se evitó el contrabando de gasolinas y de diésel”, indicó.

Luego, señaló que terminado el mes de marzo el incremento de ventas de combustible de Pemex, disminuyó porque el gobierno federal determinó que los contrabandistas ingresaron auto tanques con combustible por el resto de las aduanas que no están controladas por el Ejército.

Esto provocó que los concesionarios o distribuidores de combustible en México, siguieran adquiriendo la gasolina y el diésel que ingresa de forma irregular al país.

“Los distribuidores de México que recibían gasolina y diésel de contrabando empiezan a buscar a Pemex para comprarle el combustible y estuvieron comprando, no lo hacían, tenía tiempo, pero como le sacan la vuelta vuelven otra vez a comprar gasolinas y diésel de contrabando”, advirtió.