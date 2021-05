MC y Morena son lo mismo; tienen una estrategia en conjunto: De la Garza

MONTERREY, NL (apro).- El candidato priista a la gubernatura, Adrián de la Garza Santos, insistió este jueves en relacionar al emecista Samuel García Sepúlveda con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Luego de reunirse con ganaderos de la entidad, el candidato de la coalición “Va Fuerte por Nuevo León” (PRI-PRD) dijo que existe una marcada cercanía entre el presidente de Movimiento Ciudadano (MC), Dante Delgado Rannauro, y López Obrador, quien respalda a García Sepúlveda rumbo a la elección del próximo 6 de junio.

“Son actos coordinados entre MC y Morena, que son lo mismo. Basta ver la historia de estos dos partidos, en donde su presidente Dante Delgado y el presidente de la República han sido socios. Incluso, si ven, uno se llama Movimiento Ciudadano y el otro Movimiento Regeneración Nacional, y los logos, el águila, es lo mismo”.

Añadió: “Tienen una estrategia en conjunto. Y ya en su desesperación, hasta está interviniendo el presidente de la República con estas manifestaciones hacia Samuel y Movimiento Ciudadano, para tratar de influir en la elección de Nuevo León”.

Este jueves el presidente de México también insistió en señalar a Adrián de la Garza por la promoción de campaña en la que ofrece la tarjeta Mujer Fuerte, con la que dará mil 500 pesos si la ciudadanía lo elige en los comicios del 6 de junio.

“¿Que el presidente que viene de una larga lucha por la democracia no denuncie esto, porque es injerencia electoral? ¿Qué no todos los mexicanos tenemos la responsabilidad de hacer valer la democracia? Cómo creen que me voy a quedar callado, si esto es lo que más ha dañado y ha impedido una auténtica democracia”, apuntó López Obrador en su conferencia mañanera.

Por su parte, Samuel García se desmarcó de los señalamientos que lo asocian con el Ejecutivo federal.

"(Fernando) Larrazábal dice que soy Medina; luego Clara luz (Flores) que soy el Bronco; y Adrián que soy el de AMLO. Pues ya que la vieja política se ponga de acuerdo. Yo lo que le puedo decir a la gente de Nuevo León es que soy Samuel García, no tengo padrinos. Nadie desde México me dice qué hacer, no tengo ni un nexo, ni he hablado con el presidente, ni con Morena, ni con sus secretarios”, dijo esta mañana.

Y reiteró que denunciará a De la Garza ante autoridades electorales --locales y federales-- por el uso de esa tarjeta de promoción, que implica un delito por la coerción del voto.