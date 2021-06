Sánchez Cordero desmiente su supuesta renuncia a la Secretaría de Gobernación

CIUDAD DE MÉXICO (apro). - La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, rechazó las versiones periodísticas que aseguraban que presentó su renuncia, y pidió acabar con los rumores que abonan a la desestabilización del proyecto de gobierno.

Este miércoles, algunas columnas periodísticas sostuvieron que la funcionaria presentó su renuncia desde hace tiempo, y que con la difusión de una grabación de su exvocero Omar Cervantes acusando a la familia Scherer de apoyar al candidato del PRI en Nuevo León, Adrián de la Garza, estaría en vísperas de salir de la secretaria.

En un mensaje en redes sociales dirigido a los columnistas que difundieron la versión de su renuncia, Sánchez Cordero los desmintió y reafirmó que está comprometida con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Estimados @MarioMal y @dariocelise, lamento decepcionar a sus “fuentes” pero NO, no he presentado mi renuncia. Sigo más comprometida que nunca con el presidente @lopezobrador_. Dejemos la cultura del rumor y no sirvamos al juego de la desestabilización de la 4T. Un fuerte abrazo”, escribió la secretaria de Gobernación.