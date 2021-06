Renuncia Gabriel García Hernández, coordinador de los súper delegados

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Gabriel García Hernández, quien dirigía la estructura de 32 “súper delegados” estatales, cientos de delegados regionales y los más de 18 mil Servidores de la Nación para el presidente Andrés Manuel López Obrador, presentó hoy su renuncia al mandatario, de quien fue operador político y financiero durante más de una década y media, y anunció que regresará al Senado de la República.

“Es personal y va a haber la explicación porque el senador suplente que está ahora, Alejandro Peña, va a participar en Morena, y como es el suplente no podemos dejar un espacio en el Senado de la República”, dijo el exfuncionario a reporteros mientras salía de Palacio Nacional, según un video difundido en redes.

De acuerdo con García, habló con López Obrador sobre el “plan de vacunación” y sobre “otro tema que… este... que voy a regresar al Senado y va a haber un nuevo coordinador”.

--¿A qué se debe? --le preguntó un reportero.

--Que tomé la decisión de regresar al Senado –respondió.

--¿Es por los resultados de Morena en la Ciudad de México? --insistió otro.

--No, no, no; en esto no tenemos que ver, lo que sí tenemos que ver es en que se le dé continuidad al proyecto transformador, que se consolide la organización, pero ahorita lo más importante fue la vacunación --dijo.

García dio a conocer su renuncia apenas tres días después de que López Obrador anunció la salida de Irma Eréndira Sandoval Ballesteros de la Secretaría de la Función Pública (SFP), supuestamente tras su operación frustrada para que Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, hermano de la exfuncionaria, fuera gobernador de Guerrero en lugar de Félix Salgado Macedonio.

Previo a hacer campaña para gobernar la entidad, Pablo Sandoval era delegado de programas del Bienestar en Guerrero, donde respondía a las instrucciones de García, personaje identificado –como Sandoval-- con el ala “dura” del gobierno de López Obrador.

García, quien en 2012 fue apoderado legal de la organización Honestidad Valiente y en 2018 secretario de Organización de Morena, encabezaba la Coordinación General de Programas Federales, que manejaba una estructura de más de 18 mil servidores públicos adscritos a la Secretaría de Bienestar, muchos de los cuales habían trabajado bajo las instrucciones del ahora exfuncionario en Morena.