AMLO anuncia visita a Aguililla, Michoacán, pasando las elecciones

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que después de la jornada electoral del próximo domingo 7, visitará el poblado de Aguililla, ubicado en el estado de Michoacán y donde se mantiene una confrontación armada entre grupos criminales que buscan el control de esta zona estratégica.

“He ido a Aguililla, conozco Aguililla como conozco todos los municipios de México, me he quedado a dormir en Aguililla, hasta les puedo decir que frente a la plaza hay un hotel donde me he quedado a dormir. Conozco el Aguaje que pertenece a Aguililla, conozco todo Michoacán y tengo la dicha enorme de conocer todo el país”, expresó el mandatario.

En la conferencia matutina, el titular del Ejecutivo fue cuestionado sobre la situación de violencia que se vive en esa región de la Tierra Caliente michoacana.

Al respecto, el presidente López Obrador reiteró que existen condiciones de seguridad en el país y se limitó a decir que luego de la jornada electoral del próximo domingo, visitará Aguililla, Michoacán.