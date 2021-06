García Harfuch asegura que se encuentra 'perfectamente bien' tras cirugía

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un día después de haberse sometido a una nueva operación para que le retiraran algunas esquirlas de bala que le quedaron tras el atentado perpetrado en su contra el 26 de junio de 2020, el secretario de Seguridad Ciudadana (SSC), Omar García Harfuch, aseguró que se encuentra “perfectamente bien”.

El funcionario encabezó este viernes una conferencia con el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, a la que se presentó con una venda y un soporte ortopédico en la mano derecha, de donde le fueron retiradas las esquirlas.

“Estoy bien. Estuve ayer en una cirugía no grave. Fue rápida, estuve unas cuantas horas, me retiraron algunas esquirlas del brazo, otras ya no se pueden retirar de otras partes del cuerpo, pero estoy perfectamente bien”, aseguró.

Ayer mismo, al medio día, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum se refirió a la salud de uno de los funcionarios de su gabinete, a quien en diversas ocasiones le ha manifestado públicamente su completa confianza: "Fue algo muy, muy menor, está en perfectas condiciones”, dijo.

La cirugía ocurrió ayer a las 7:30, y a las 14 horas el jefe de la policía ya estaba en su oficina del edificio de la SSC, en la Glorieta de Insurgentes, encabezando reuniones con su equipo de trabajo.

Aquella mañana del 26 de junio del año pasado, alrededor de las 6:30, el ataque contra García Harfuch dejó tres personas sin vida: dos escoltas y amigos del funcionario, y un presunto sicario. El titular de la SSC acusó directamente al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).