La influencer Fer Moreno reconoce pago del PVEM, se declara "totalmente ignorante" y se disculpa (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Fer Moreno, una de las influencers que se prestó a promover el voto a favor del PVEM el mismo día de los comicios, a pesar de la veda electoral, a cambio de dinero, se dijo arrepentida de su actitud y pidió disculpas al “pueblo de México” por su “ignorancia”.

En un mensaje videograbado y que difundió a través de Instagram, la exparticipante del reality show Acapulco Shore dijo:

“Este es un video que tengo que hacer porque siento que tengo que hacerlo, creo que le debo disculpas a México, y lo hablo desde el punto de mi ignorancia, discúlpenme por lo que hice”.

Y prosiguió:

“Yo nunca había votado, yo soy totalmente ignorante en el tema de la política en mi país, debo admitirlo, yo no sabía qué era una veda electoral… evidentemente en mi vida se me va a olvidar qué es”.

Fer fue una de las influencers y figuras de la televisión contratadas por el PVEM para hacer campaña a su favor en plena veda electoral.

En su video, aseguró que aceptó participar creyendo que se trataba de una campaña inofensiva, como muchas otras que ha hecho. Además, rechazó que haya hecho un llamado a votar por el partido Verde.

“A mí me pasaron, al igual que muchas otras campañas, simplemente instrucciones de subir tal cosa y ya, yo no sabía que no se podía hacer eso antes de las votaciones, además debo decirles que en mis historias yo jamás los invité a votar por cierto partido, tampoco dije que yo iba a votar por ese partido, únicamente los invité a revisar las propuestas que tenían ellos…”, refirió.

Sin embargo, tras el escándalo que armó su participación confesó que se sintió mal, que no valió mucho la pena, pues le pagaron muy poco dinero.

10 mil pesos le pagaron por violar la ley y hacer campaña en plena veda electoral por el Verde. 10 mil pesos. En eso se vendieron algunos ‘influencers’



pic.twitter.com/gpSrjWSAoA — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) June 8, 2021

“El voto es libre y secreto. Me siento mal conmigo misma, de hecho, ni siquiera fue una campaña millonaria, como están diciendo por ahí. En realidad, fueron nada más 10 mil pesos, o al menos eso fue lo que se me pagó a mí, por lo mismo no lo vi como algo que pudiera generar un problema”, puntualizó.

Bárbara de Regil, Raúl Araiza y Laura G. también participaron en la campaña provoto del Verde.