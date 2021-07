AMLO dice lamentar asesinatos de Aranza Ramos y Abraham Mendoza

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó este martes los asesinatos de la activista Aranza Ramos Gurrola, en Sonora, y del periodista Abraham Mendoza Mendoza, en Michoacán.

Durante la conferencia matutina, el presidente se refirió al caso de la joven Aranza Ramos, integrante de un colectivo de familiares que buscan a desaparecidos. En su caso, ella buscaba a su esposo.

“Vamos a seguir protegiendo a todas las mujeres. Y condenamos estos crímenes”, dijo el presidente.

Dijo que en este feminicidio “se están llevando a cabo” investigaciones y se comprometió a proteger a la sociedad y combatir a la delincuencia.

A preguntar expresa, el presidente López Obrador se limitó a condenar el asesinato de Ramos Gurrola y reiteró su postura de proteger a las mujeres y al resto de la sociedad.

Sobre el caso del periodista Abraham Mendoza Mendosa, asesinado el lunes en Morelia, López Obrador reconoció el trabajo de la Policía Estatal para detener a los presuntos responsables.

“Ayer fue muy lamentable el que asesinaron en Morelia a un periodista, y es de reconocerse que la policía del estado casi al instante, con muy poco tiempo detuvo a los autores materiales, a quién disparó y a quienes lo acompañaron”, señaló el titular del Ejecutivo federal y agregó:

“O sea, no es de que se comete una fechoría, se comete un crimen y no hay castigo. Puede ser que se fuguen, que nos cueste trabajo encontrarlo, pero no hay impunidad para nadie”, agregó López Obrador.