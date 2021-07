La Suprema Corte avala recorte al Foro AC y regresa facultades a Conacyt

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Encabezados Yasmín Esquivel Mossa, los ministros de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avalaron la desarticulación financiera del Foro Consultivo Científico y Tecnológico A.C. (Foro A.C.), asociación privada que pretendía realizar funciones del Estado atribuidas al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), con fines privados, como dio a conocer PODER en el especial La Mafia de la Ciencia.

En el expediente 76/2021, los magistrados reafirman la decisión de eliminar los fondos a la Asociación Civil y dan por concluida la discusión. Esta fue la segunda ocasión en que se analiza el proyecto de sentencia promovido por el ministro José Fernando Franco González Salas.

Según la narración expuesta por la secretaria Claudia Mendoza Polanco, los tribunales declaran que no hay materia para sostener la demanda de amparo promovida por integrantes del Foro A.C en la que sostienen que el Estado Mexicano está obligado a entregarles recursos para su operación dado que, según reclaman, forman “jurídicamente” parte de la Ley de Ciencia y Tecnología.

Mendoza Polanco y los magistrados presentes, dejaron sin materia el recurso legal del Foro A.C. toda vez que determinaron "improcedente el juicio de amparo en lo referente a la omisión de proporcionar recursos al Foro Consultivo Científico y Tecnológico A.C.”, explicó en la sesión de la sesión de la Segunda Sala de la SCJN, transmitida en línea[[1]]. Es decir, el Foro A.C. no podrá seguir recibiendo dinero del Conacyt.

Esta decisión de la corte da por concluido un litigio en el que personajes como Julia Tagueña, excoordinadora general del Foro A.C., y Adriana Ramona Guerra, abogada durante al menos tres gestiones consecutiva de la misma organización, pretendían que el Estado continuara financiando sus actividades académicas de índole privado.

PODER reportó en marzo de 2020, en el especial La Mafia de la Ciencia, que un pequeño grupo de académicos (quienes ahora son los promoventes del amparo perdido) se hicieron de más de 50 millones de pesos por año del presupuesto para ciencia y tecnología del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) con el objetivo de favorecer a un selecto grupo de investigadores haciendo uso de los Fondos Interinstitucionales (Foins).

En relación a lo anterior, PODER solicitó vía correo electrónico y por teléfono en repetidas ocasiones, una entrevista con las personas implicadas (específicamente con Julia Tagueña y Adriana Ramona), no obstante, hasta el momento del cierre de esta actualización, ni ellas ni su encargado de comunicación social, Emiliano Cassani, respondieron a dichas solicitudes.

El nuevo Órgano Autónomo

Tras la disolución de la asociación civil Foro Consultivo Científico y Tecnológico (Foro A.C.), el 15 de julio de 2020, las autoridades del Conacyt publicaron un nuevo estatuto orgánico con el que dan fe jurídica a la articulación del Órgano Autónomo Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT), que tras la decisión de la SCJN, ahora estará bajo la dirección total de la máxima institución científica del país.

Por voto unánime de la mesa directiva se eligió a Guillermo Funes Rodríguez como nuevo coordinador del organismo de reciente creación y quien también resulta representante de Directivos de Investigación Aplicada y el Desarrollo Tecnológico, A. C. (ADIAT) y presidente de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (Canifarma)[[2]].

Este medio de comunicación también solicitó entrevista con el nuevo coordinador del FCCyT con el objetivo de esclarecer si ante la desaparición del Foro A.C. y toda vez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación había negado el amparo a la asociación civil, se iniciarían causas penales por cualquier delito que pudiera estar relacionado con el manejo de fondos; sin embargo tampoco se obtuvo respuesta.

El contexto actual y la deuda pendiente

Los académicos que transitaron el Foro A.C. se vieron beneficiados tan sólo en 2019 con casi 50 millones de pesos para operar. Dicho recurso provenía de los Fondos Interinstitucionales (Foins) del Conacyt, una figura financiera que tenía como objetivo exclusivo promover la ciencia en el país pero cuyas reglas de operación no contemplaban el uso de licitación para ser utilizado.

Asimismo se identificó que gran parte de estos fondos eran utilizados con otros objetivos. Los académicos reportaron en sus informes de gastos, a los que tuvo acceso en exclusiva PODER vía Méxicoleaks, que ese dinero era utilizado en viajes internacionales con destinos como “Bruselas, China, Colombia”, compras de carnes frías, desayunos en restaurantes como el Saks de Polanco, gasolina para autos, servicios de estacionamiento, equipos celulares, tintorería y líneas telefónicas particulares.

De la misma manera en la que operaron los Foins, se pudo comprobar que en 2015 los académicos que operaban el Foro A.C adquirieron un inmueble en las inmediaciones de una de las colonias con mayor plusvalía de la Ciudad de México, Coyoacán. No obstante, dicho gasto no fue reportado en ningún informe financiero y no fue hasta que se logró contactar con los académicos que se reveló de dónde habían recibido dichos recursos.

Según declaraciones de la propia Adriana Ramona Guerra y corroborados por la excoordinadora del Foro A.C, Gabriela Dutrénit, el Foro elaboró los estudios técnicos para Grupo México y el desarrollo minero Pasta de Conchos, en el que 65 trabajadores mineros perdieron la vida en 2006 y cuyos cuerpos quedaron atrapados bajo los escombros[[3]].

Según explicaron ambos personajes, con el dinero de dichos dictámenes habrían realizado la compra del inmueble, misma que hasta el momento, se desconoce en manos de quién está o qué calidad jurídica ostenta, a pesar de haber utilizado fondos y estructura del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para su adquisición.

Historia editada por Eduard Martín-Borregón.

