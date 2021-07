Aureoles lleva a FGR pruebas de la presunta "narco elección" en Michoacán

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, denunció amenazas mientras esperaba afuera de las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), para entregar pruebas de la presunta intromisión de grupos de la delincuencia organizada en la elección de Michoacán.



“Mientras esperábamos, recibimos ofensas y amenazas de cárcel de algunas personas que tal parece recibieron instrucciones de atacarnos. Respeto su derecho a expresarse, responda al interés que responda, pero nada me va a detener”, dijo.

“No tengo miedo y yo sé lo que está en juego”, soltó en su cuenta de Twitter. Y remató: “México se encamina a ser un narcoestado”

Al salir de la reunión con el fiscal Alejandro Gertz Manero, el mandatario estatal precisó que el siguiente paso, esta semana, es ratificar la denuncia ante la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada.

En el transcurso de la semana, ratificaremos la denuncia ante las instancias correspondientes, pues este tema pone en riesgo la vida de la gente. No me detendré por amenazas o desacreditaciones, porque lo que está en juego es el presente y el futuro del país, es la libertad. pic.twitter.com/mufzVP9VZh — Silvano Aureoles (@Silvano_A) July 5, 2021

Aureoles explicó que las pruebas que entregó seguramente quedarán como una denuncia, pero por tratarse de delincuencia organizada –apuntó-- hay que ratificarla ante la instancia especializada.

Asimismo, precisó que entre las pruebas entregadas hay grabaciones, videos, diálogos y testimonios de ciudadanos que afirman ser víctimas de la delincuencia organizada en Michoacán.

“Estos materiales quería compartirlos con el presidente en su carácter de dirigente, de jefe de Estado”, dijo, luego de que hace una semana se presentó en Palacio Nacional, en un intento por hablar con el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero éste lo envió con el fiscal.

“No me voy a detener ni por amenazas ni por estos intentos de desacreditarme, de mandarme gente a gritarme para desacreditar y descalificar, o con su recurrente amenaza de cárcel, no me van a parar con eso, no me voy a asustar con eso”, soltó el michoacano, quien asegura que en Michoacán hubo una "narco elección".