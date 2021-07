Jorge Ramos y AMLO discuten en la mañanera por las cifras oficiales de muertes por covid en México

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “No hay ningún problema, porque tenemos nuestra conciencia tranquila”, expresó el presidente Andrés Manuel López Obrador y aseguró que su gobierno ha manejado correctamente la pandemia de covid-19.

En la conferencia mañanera, el titular del Ejecutivo federal protagonizó una discusión con el periodista Jorge Ramos sobre el tema de las muertes provocadas por el coronavirus en México.

Al respecto, el conductor del noticiero de Univisión en Estados Unidos, afirmó que México es el cuarto país del mundo con más muertos por la pandemia a pesar de ser el décimo en población.

“Ustedes están hablando de 229 mil muertos, cuando en realidad las muertes asociadas al covid son más de 351 mil, según la misma página”, señaló Jorge Ramos y cuestionó el hecho de que el gobierno federal oculte la realidad y dimensión de la tragedia.

En respuesta, el presidente López Obrador dijo textual:

“Yo lamento mucho que un periodista como tú, esté desinformado. Te voy a dar ahora la información”, señaló el mandatario y aseguró que México ocupa el sexto lugar en el continente americano, de acuerdo a un concentrado estadístico elaborado por la Universidad Johns Hopkins que exhibió en pantalla.

“Desgraciadamente, porque en estos temas no es recomendable la comparación por cuestiones humanitarias, primer lugar es Perú, esta es la población de Perú, estos son los casos confirmados, 192 mil fallecimientos por covid promedio, que esto es lo que debe de tomarse en cuenta; por millón de habitantes, cinco mil 926 fallecidos ¿sí?”, dijo AMLO y remató:

“De América Latina, me duele porque son hermanos nuestros, pero tu pregunta amerita una respuesta así, México ocupa el sexto lugar, sexto lugar. Es Perú, América Latina, Brasil, segundo; tercero, Colombia; cuarto, Argentina; quinto, Paraguay; sexto, México”, indicó mostrando las cifras académicas.

Luego, aseguró que su gobierno ha manejado de forma correcta la pandemia pese a la cifra de muertos por el covid-19.

“Sí, claro que sí, y yo te diría que mejor que en otras partes”, expresó AMLO.

Enseguida, se refirió al reportero de la siguiente forma:

“Es que no coincido contigo. Respeto lo que dices, no lo comparto y siento pues que es un interés, un sesgo para cuestionar a nuestro gobierno. No hay ningún problema, porque tenemos nuestra conciencia tranquila”, refirió el presidente López Obrador.