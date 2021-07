AMLO anuncia programa integral en Tierra Caliente y a los cárteles les pide deponer su actitud

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un enérgico llamado a las organizaciones criminales que se disputan el control de la región de Tierra Caliente a que depongan su actitud porque “no resuelven nada con enfrentamientos”.

Además, pidió a los habitantes de Aguililla, Michoacán, a “no dejarse arrastrar” por grupos con “otros intereses”.

En la mañanera de este miércoles, el mandatario refirió que la población de Aguililla le hizo llegar una serie de peticiones orientadas a terminar con los enfrentamientos que se han suscitado en ese municipio, entre los cuales destacan el garantizar el libre tránsito y la seguridad en las carreteras de la zona, la construcción de caminos, la instalación de una sucursal del Banco del Bienestar, y una investigación sobre el origen de los desencuentros.

“Se llevó a cabo una reunión y presentaron un escrito que se va a atender sobre necesidades para el bienestar. Se va a dar respuesta y van a llegar servidores públicos del gobierno federal para ayudar en todas las comunidades. Se va a implementar un programa integral en Aguililla, en toda la región, en beneficio del pueblo. No es la represión, sino atender a la gente, y decirles que ese es el camino, no el de la violencia, no el de la confrontación”, dijo.

López Obrador afirmó que está de acuerdo que la prioridad es buscar la paz y la reconciliación. “No a la violencia, y decirle a la gente: no se dejen arrastrar por quienes tienen otros intereses. No es la lucha de bandas, en eso no debe estar la gente, no debe estar el pueblo, y siempre hay salidas, y se está logrando una convivencia, que haya diálogo, que todos actúen de manera responsable. Y que no se hagan daño, y no es nada más daño a la población civil, es daño también entre los integrantes de las bandas. No queremos nosotros que nadie sufra, no se resuelve nada con eso, con enfrentamientos, con la confrontación. Vamos a que haya entendimiento, que haya paz”, subrayó.

Pero aclaró que para pacificar no sólo deben atenderse las causas, también se requiere atender el consumo de drogas en otros países, y cuestionó si hay campañas en otras naciones sobre el daño de las drogas o son temas que no se abordan.