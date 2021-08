AMLO avala semáforo naranja en la CDMX; “ya es momento de que nosotros mismos nos cuidemos”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no existen diferencias de fondo con el gobierno de la Ciudad de México que encabeza Claudia Sheinbaum Pardo en el tema del semáforo epidemiológico y consideró que ya es momento de que los ciudadanos se cuiden para evitar más contagios y fallecimientos por la pandemia de coronavirus.

Acerca de la diferencia entre el gobierno de la Ciudad de México y la Secretaría de Salud por la decisión de mantener en semáforo naranja la capital de la República pese al incremento de contagios, el mandatario minimizó el hecho.

Enseguida, mencionó que su gobierno no va a incurrir en actitudes de autoritarias y apeló a la responsabilidad de los ciudadanos para evitar más contagios.

“La pandemia sacó en algunos casos el afán autoritario, el propósito de imponer y bueno, se llegó a decretar hasta toque de queda”, señaló el mandatario y recordó que incluso se implementaron medidas de exclusión de adultos mayores en restaurantes.

“Es como lo de la escuela, no quieren que vayan los muchachos a la escuela, pero cómo sí podemos ir a los centros comerciales, o a otras actividades, entonces por qué no a la escuela, entonces hay que darle su lugar a la gente, el pueblo es mayor de edad, no hay que estarlo tutelando y mucho menos decirle está prohibido esto, o no hagas esto, porque nada por la fuerza, todo por la razón”, concluyó.