Funcionarios de CDMX enredan declaraciones por aviso sobre semáforo Naranja en la Gaceta Oficial

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego de un nuevo espaldarazo del presidente Andrés Manuel López Obrador a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, ahora en el sentido de que la Ciudad de México permanezca en semáforo epidemiológico Naranja los próximos 15 días, autoridades de la administración capitalina se enredaron en declaraciones para tratar de explicar por qué no se ha formalizado el aviso en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

“No sé por qué no se publicó el viernes, quizá porque se quedó en semáforo naranja y por eso no se publicó; pero vamos a ver exactamente por qué no salió la publicación”, argumentó la mandataria capitalina.

Dijo que preguntaría al consejero Jurídico y de Servicios Legales, Néstor Vargas, para saber “cuáles son las razones para no publicarlo el viernes –como normalmente se hace–; probablemente es porque no hubo ningún cambio de la semana anterior a esta”.



--¿Y será naranja para esta semana y la que sigue?

--Sí, son los 15 días y vamos a seguir informando de la situación del covid, se siguen ampliando camas. Y, sobre todo, (pedirle) a toda la población, seguirnos cuidando.

Sheinbaum añadió: “Es algo que se ha venido trabajando con la Conago –en general, con los estados– de que haya una orientación de la Secretaría de Salud y, finalmente, pues también los estados tienen su autonomía en la decisión; pero no... yo no lo quiero que se tome como un debate entre Secretaría de Salud y nosotros”.

E insistió: “Ellos tienen sus indicadores, nosotros tenemos los indicadores que –desde nuestro punto de vista– son más actualizados, y lo más importante es (pedirle) a la población que nos sigamos cuidando, ese es el principal mensaje”.



“Estamos actualizando”: Sedesa

Más temprano, la secretaria de Salud local (Sedesa), Oliva López, argumentó que la publicación en la Gaceta no se ha hecho debido a que se realiza la actualización de la capacidad y disponibilidad de camas para pacientes con covid-19.

“Estamos actualizando la capacidad y disponibilidad de camas porque estamos creciendo y recuperando camas covid-19 y ese es el desfase que estamos corrigiendo”, aseguró al inicio de la operación de las brigadas del programa Salud en tu Vida.

La mañana del pasado viernes 6, Sheinbaum Pardo mencionó que, de acuerdo con los indicadores que tienen sobre la evolución de la pandemia, las próximas dos semanas la Ciudad de México permanecerá en semáforo Naranja.

No obstante, por la tarde la Secretaría de Salud federal colocó a la capital en semáforo Rojo, es decir, “en riesgo máximo”. Pero tras el diferendo el gobierno capitalino reiteró que sería Naranja.

Es la segunda ocasión en menos de dos meses que los gobiernos local y federal difieren en cuanto al color del semáforo por la pandemia. La primera fue el pasado 18 de junio, cuando Sheinbaum señaló que la capital seguiría en Verde, pero la SSA dijo que regresaba a Amarillo. En esa ocasión el gobierno capitalino sí acató la medida.