AMLO tiene razón, los magistrados deberíamos renunciar al TEPJF por el "papelón" que hacemos: Vargas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El magistrado José Luis Vargas planteó una salida a la crisis que enfrenta el organismo tras su destitución como presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF): la renuncia de todos los integrantes del organismo, incluido él.

En sendas entrevistas radiofónicas ofrecidas en el curso de ayer, Vargas, quien también enfrenta líos con la justicia, dijo que él está dispuesto a renunciar, siempre y cuando hagan lo mismo sus compañeros magistrados por el “papelón” que están haciendo.

Según él, no está aferrado a la silla y reiteró que renunciará si se demuestra que fue legal la forma en la que magistrados lo destituyeron.

“Yo no he renunciado, lo cual no quiere decir que no pueda renunciar, yo no estoy aferrado a la silla, pero creo que ese albazo, ese golpe de Estado que ha creado el magistrado Rodríguez Mondragón y cuatro pares me parece que no es la forma”, aseguró.