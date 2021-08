Con tema de Juan Gabriel, AMLO dice "no, no, no" a destinar presupuesto a medios

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego de afirmar que antes el “poder de los poderes” era el titular del Ejecutivo federal, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en su gobierno no hay censura y pidió que se difundiera el tema musical “Déjame vivir”, interpretado por el cantautor Juan Gabriel y Rocio Durcal, para enviarle un mensaje a los dueños de los medios de comunicación.

En la conferencia mañanera, realizada en Ciudad Juárez, Chihuahua, el presidente Obrador recordó a su “gran amigo” Alberto Aguilera Valadez (Juan Gabriel), quien se formó en esta ciudad fronteriza y fue definido como “genial” y gran compositor, surgido del pueblo.

Mencionó que invitó a Juan Gabriel para cantar en el zócalo de la Ciudad de México cuando el presidente López Obrador se desempeñó como jefe de Gobierno y el concierto musical se extendió hasta las seis de la mañana con una plancha repleta de público.

“Vamos a recordarlo, pon esa canción, nos comprometemos a pagar los derechos de autor por usarla para recordarlo y también para mandar el mensaje a los dueños de los medios de comunicación”, soltó López Obrador y al grito de “arriba Juárez”, se difundió el video Déjame vivir donde aparece la pareja fallecida de Juan Gabriel y Rocío Durcal.

Previamente, el mandatario aseguró que en el país “hay más libertades que nunca” y que su gobierno no censura, ni reprime a ninguno de sus críticos.

“Antes el poder de los poderes era el presidente, ahora no, miren lo que está sucediendo en el Poder Judicial, el Tribunal electoral, en el Congreso. Entonces hay más libertades que nunca, en la prensa no hay censura, no hay represión, hay cuestionamientos al gobierno, críticas e insultos al presidente como no se veía en décadas”, dijo López Obrador.

Y remató:

“No hay represalias para nadie, no se cancelan programas de radio y televisión por instrucciones del presidente, hay libertades plenas, lo único es que ya no se utiliza el presupuesto para comprar conciencias, lealtades, porque antes se destinaba mucho dinero del presupuesto para la publicidad en los medios, en el gobierno anterior a razón de 10 mil millones de pesos al año. Eso es pecado social, ese dinero va a la pensión de adultos mayores, becas, compra de vacunas y aunque ataquen y ataquen, lo que diga mi dedito, no, no, no”, refirió.