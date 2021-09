Isabel Arvide identifica a mujer por escándalo en Estambul tras el "¡Viva López Obrador!"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La encargada del consulado mexicano en Estambul, Isabel Arvide, acusó a una mujer identificada como Gabriela Cano de ser la responsable de la confrontación durante el festejo del 200 aniversario de la Independencia en esa sede diplomática.

“La mujer que gritó, que se enfrentó a personal de seguridad del hotel y a funcionarios del Consulado se llama Gabriela Cano. Me pidió trabajo hace un año, sin éxito. Es la responsable de editar y filtrar los audios de empleados turcos. Así o más claro?????”, escribió Arvide en sus redes.



Ayer, durante los festejos por la Independencia de México en el Consulado en Estambul, Isabel Arvide dio el grito y al final lanzó: “¡Viva López Obrador!”, y los reclamos no se hicieron esperar.

En un video se escucha a una mujer que reclama a Arvide porque López Obrador, dijo, no tenía por qué mencionarse en el discurso. “Eso no se hace, eso no se hace”, subrayó momentos después.



En la grabación se observa que más de cerca volvió a confrontar a Arvide y soltó: “Lo respeto, pero él no va ahí [...] al presidente lo respeto, el señor López Obrador es mi presidente y yo quiero que termine bien su sexenio, que corrija, que gobierne, pero él no va junto con los héroes de independencia".