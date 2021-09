AMLO ordena investigar el origen de 250 amparos para vacunar a menores de edad

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó investigar el origen de 250 demandas de amparo para vacunar a menores de edad contra el covid-19, que están concentradas en 19 estados de la República, entre ellos Veracruz, Oaxaca, Estado de México y la Ciudad de México.

“Es un asunto de intereses. Imagínense el negocio para las farmacéuticas. Es legítimo que todos quieran vender y promover que a los recién nacidos hay que vacunarlos. Entonces, no se puede ir en contra de la ciencia sólo por el lucro”, expresó.

Dijo que la postura del gobierno federal, en el sentido de que no consideran necesario aplicar vacunas a menores de edad, no significa que no le importen la vida y salud de los niños.

“Que no vaya a malinterpretarse; pero es como cuando aquí planteamos que primero iban a ser los adultos mayores y teníamos hasta protestas y salían a la calle a decir que les correspondía también a otros sectores y dijimos: Los adultos mayores porque son los más vulnerables y si vacunamos a los adultos mayores vamos a reducir el número de fallecimientos y aguantamos, y así fue”, sentenció AMLO.

Al respecto, dijo que el gobierno federal está cumpliendo con las resoluciones del Poder Judicial, en referencia a los amparos que están concediendo jueces federales para que menores de edad sean vacunados contra el coronavirus, y advirtió:

“Pero los especialistas nuestros, los médicos sostienen que no es necesario, y es la misma postura de las organizaciones mundiales, de la Organización Mundial de la Salud”, indicó.

Pese a ello, comentó que se están presentando amparos y dijo que “le llama la atención” los estados donde se están otorgando estos beneficios a padres de familia para vacunar a sus hijos.

“Ya lo estoy viendo como una acción concertada”, afirmó el presidente López Obrador, y señaló que el gobierno tiene identificados 250 solicitudes de amparo en las siguientes entidades:

En Veracruz, 25 amparos; en Oaxaca, 27; en el Estado de México 42, y 43 en la Ciudad de México, informó el mandatario.

Por ello, dijo que el gobierno federal investiga el origen de los amparos, así como la promoción que se hace para vacunar a menores de edad para evitar manipulación y evitar los rumores que deben ser enfrentados con información.

“El martes próximo, que lo dedicamos a la salud, vamos a informar de qué ha sucedido con el regreso a clases real, cuántas niñas, cuántos niños que regresaron a clase se han contagiado, para tener la información”, dijo AMLO, y agregó:

"Y es muy importante informar, porque la desinformación y la manipulación dañan. Miren el caso de la desinformación, de la manipulación, hablando de que no había que vacunarse, de que nos iban a introducir no sé qué sustancia y hasta nos iban a volver comunistas si nos vacunaban”, indicó.

El presidente aseguró que ese tipo de campañas desencadenaron muertes en el país.

“De que los que están padeciendo más, los que se están hospitalizado y lamentablemente los que están falleciendo son los no vacunados en un porcentaje mayor. Tenemos casos de conocidos que se aferraban y ahora están sus familiares sufriendo y ellos arrepentidos, porque están en el hospital y por no vacunarse están corriendo riesgos graves”, señaló.