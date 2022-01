"¿Cómo no vas a poder ahorrar?", reprocha AMLO al INE sobre el plan de austeridad

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el gasto ejercido por la oficina de Presidencia se redujo de 3 mil 600 millones de pesos a 600 millones anuales, por eso dijo que “le extraña” la resistencia de los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), para asumir un plan de austeridad y ahorrar recursos públicos.

El mandatario volvió a arremeter contra los consejeros del INE por el tema de los recursos para realizar la consulta de revocación de mandato.

“Y cómo no se puede hablar sin autoridad moral, se debe predicar con el ejemplo, es el caso de la Presidencia, que ya lo he planteado en otras ocasiones. Por eso me extraña lo del INE, porque cuando yo llegué a la Presidencia el presupuesto que ejercieron en el 2018 fue de 3 mil 600 millones de pesos en el año del presidente Enrique Peña y el año pasado el presupuesto que ejercimos en la Presidencia fue de 600 millones, 3 mil millones menos. Y no lo hicimos mejor, pero tampoco lo hicimos peor”, señaló AMLO.