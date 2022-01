Murió Isaac Felipe Alonso, el alumno de la BUAP que vendía dulces para costear sus estudios

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – Isaac Felipe Alonso, el joven estudiante que vendía dulces frente a la Catedral poblana para poder estudiar en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) falleció la noche del lunes 3 de enero de 2022, a causa del cáncer de estómago que padecía y que le fue detectado tras dar positivo a covid-19.

En octubre del año pasado, el joven fue atendido en la Cruz Roja tras desarrollar covid-19 y ahí fue que se le encontró el cáncer. Esto motivó que las redes sociales se organizaran para apoyarlo. Se recuperó del coronavirus, pero después tuvo que luchar contra el cáncer.

La historia de Isaac Felipe Alonso, de 23 años, se hizo viral en redes sociales, a mediados de 2021, cuando fue captado vendiendo dulces afuera de la Catedral de Puebla, en el zócalo de la ciudad, para recabar el monto de su inscripción en la BUAP.

Temía no tener suficiente dinero a pesar de haber aprobado el examen de admisión para la Facultad de Contaduría.

Por eso, creó cuentas en Instagram y Facebook, a las que tituló: “Dulce estudiante”, para ofrecer sus productos y detallar los sitios donde los estaría vendiendo y así logró recabar el dinero de su inscripción.

Era su segundo intento por entrar a la UABP, pues antes intentó estudiar la licenciatura en Mecatrónica, pero sus precarias condiciones económicas se lo impidieron.

Apenas el 23 de diciembre de 2021 comentó en su cuenta de Facebook que ya le habían dado cita para el oncólogo y confió que se sanaría con el tratamiento en el Hospital San José. Pidió ayuda para el taxi porque vivía muy lejos del nosocomio y a su mamá le cobraban mil pesos por los estudios que le debían realizar y necesitaba dinero para seguir el tratamiento.

“Mi estado de salud no me permite moverme como antes. Me ayudaría mucho vivir cerca del hospital para acudir a las citas que tengo y que me digan qué prosigue para poner sanarme. Por favor, si tienes alguna información de alguna persona que me pueda ayudar sería una enorme bendición para mí, que aún no inicio con el tratamiento y aún no me dicen con certeza cuánto tiempo estaré acudiendo al hospital. Por favor, ayuda”.

Dos días después, publicó un mensaje de Navidad: “Pido a Dios que donde mires veas alegría y lo que toques sea amor, que lo que sientas sea paz y hacia donde camines sea tu felicidad. Feliz Navidad y un Prospero Año Nuevo. Un abrazo enorme, que puedan estar con sus familiares, sobre todo con salud, paz y amor”. Esa fue su última publicación.

En sus redes sociales, la BUAP lamentó la muerte del estudiante de Contaduría, a quien describió como un “joven valiente, con un fuerte deseo de estudiar y superarse” y pidió “que sea un ejemplo para todas y todos”.

La comunidad universitaria lamenta el fallecimiento de Isaac Felipe Alonso. pic.twitter.com/YLOIieRMvC — BUAP (@BUAPoficial) January 4, 2022

La muerte de Isaac Felipe Alonso fue confirmada por sus familiares, mediante las redes sociales, donde pidieron apoyo para cubrir los gastos funerarios.