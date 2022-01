“Son casi golpistas”, fustiga Cuitláhuac García a senadores que lo investigan en caso Del Río Virgen

XALAPA, Ver.(apro).- El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, acusó que la comisión de senadores que ha dicho que lo investiga es “casi golpista”, pues aseguró que aunque no tienen validez formal del pleno de la Cámara alta, han amagado con la desaparición de poderes en el estado.

En rueda de prensa, García recriminó a los senadores Dante Delgado (MC), Ricardo Monreal (Morena), Julen Rementería e Indira Rosales (PAN), entre otros, que así como han amagado con investigarlo, que hagan lo propio con los gobernadores de Tamaulipas y de Jalisco, Francisco García Cabeza de Vaca y Enrique Alfaro, respectivamente.

Respeto al caso del secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado, José Manuel del Río Virgen, imputado y encarcelado por el asesinato del exalcalde electo de Cazones, Rene Tovar, García insistió que desconoce las situaciones de hacinamiento y mala alimentación de las cuales se ha quejado el exintegrante de Movimiento Ciudadano y hoy simpatizante de Morena.

“No lo sé (si quepan 27 personas en una celda). Yo nunca he estado en Pacho (Viejo), espero nunca estar. Si hay pruebas de esto, que las presenten y que se investigue”, expuso el mandatario estatal, para luego esbozar una sonrisa.

García señaló que no teme que sea investigado, sin embargo, envió un mensaje a los senadores: ojalá “así fueran de parejos” para investigar a otros gobernadores, como el de Tamaulipas, quien ya tiene una orden de aprehensión.

“El grupo de senadores está mal constituido y se avientan a eso en una página web (la del Senado). Son casi golpistas, sigo esperando que abran la (investigación) de Tamaulipas. Allá, si no me equivoco, el gobernador tiene una orden de aprehensión. ¿Qué ha hecho la Jucupo?, ¿ya abrió una investigación? Qué bueno que sean así (que investiguen), pero que sea parejo. Yo me atengo a los instrumentos legales de la nación”, dijo.

José Manuel del Río Virgen fue detenido el 22 de diciembre pasado por la Fiscalía General del Estado (FGE) tras ejecutar una orden de aprehensión en contra del exdiputado federal por su probable participación en la autoría intelectual del asesinato del alcalde electo de Cazones, René Tovar.

Como diputado federal, José Manuel del Río estaba en las comisiones de Justicia y en la de Derechos Humanos. Al momento de su detención era secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República y considerado el brazo derecho del senador Ricardo Monreal.

En el inmueble de Paseo de la Reforma, los empleados del Senado lo conocían también con el sobrenombre de “El Diablo”.

Por el homicidio de Rene Tovar, también fue detenido en junio pasado, Omar Ramírez Fuentes, alcalde electo de Cazones.