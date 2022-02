Diputados aprueban que el INE no intervenga en la devolución de dinero de partidos políticos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A sólo cinco días de que presentara la iniciativa en el pleno de la Cámara de Diputados, hoy los legisladores aprobaron que los partidos políticos puedan devolver recursos directamente a la Tesorería de la Federación, sin que el Instituto Nacional Electoral (INE) intervenga.

Con 327 votos a favor, 148 en contra y 1 abstención, se aprobaron esta noche los cambios a las leyes Generales de Partidos Políticos y Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Las bancadas de Acción Nacional y Movimiento Ciudadano intentaron frenar la votación, pero no contaron con el apoyo de la mayoría de los legisladores presentes.

Por su parte, el PRI debatió y votó a favor de la iniciativa. Rubén Moreira, coordinador de la bancada priista y presidente de la Jucopo, incluso, habló por teléfono al presidente de la Mesa Directiva, Sergio Gutiérrez Luna, para votar a favor, a través del altavoz de su celular.

Diputadas del PRD exigieron a Gutiérrez Luna que hiciera público su número telefónico para que el resto de los diputados pudiera tener el mismo derecho a votar por esa vía. El diputado morenista respondió que el acto se debió a fallas tecnológicas.

Debate acalorado

Este debate ha sido, hasta ahora, el tema más acalorado en lo que va del segundo periodo de la actual legislatura, iniciada el 1 de febrero pasado.

Para atacarse entre sí, los legisladores de oposición utilizaron como recursos temas recientes de la política actual, como los ataques a la prensa de parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, el desabasto de medicamentos para niños con cáncer, la construcción del Tren Maya, la casa donde habita del hijo del presidente, José Ramón López, y las estadísticas de incidencia delictiva.

“¡Qué hipocresía, qué papelazo están haciendo!, no vengan a decir que les interesan los pobres, les interesan los votos, no les dan nada que no puedan cobrar en votos”, sostuvo Margarita Zavala, del PAN.

Mientras que, del lado de Morena y sus partidos aliados, se habló de la austeridad, la corrupción de las administraciones pasadas, la ausencia de Ricardo Anaya en las audiencias que ha sido citado, los salarios de los consejeros del INE y hasta adelantaron que ganarán las seis elecciones estatales que se disputarán en junio de este año.

“¡Callen ya con lo de José Ramón, rásquenle y no van a encontrar nada! Nos vemos el 6 de junio”, expresó la morenista Alma Delia Navarrete, quien justificó que no existe una legislación para destinar tales recursos específicamente a temas de protección civil.

Lo que tomó más de cinco horas de discusión fue si los partidos políticos deben devolver los recursos bajo la fiscalización del INE o no. El PAN y MC argumentaron que tal acto ya se realiza y se estaría sobre legislando, además de afirmar que los cambios están mal redactados.

Por su parte, Morena justificó que el dinero debería ir directo a la Tesorería para atender desastres naturales, vacunas, educación, entre otros temas sociales. Prometió que regresarán la mitad de su presupuesto.

Ayer, la Comisión de Reforma Política-Electoral había adelantado lo que sucedería hoy mediante la aprobación del dictamen a las leyes Generales de Partidos Políticos y Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria con 26 votos a favor, 11 en contra y cero abstenciones.

En el debate del dictamen en Comisión, los diputados de los partidos opositores criticaron la “pésima” redacción de esta propuesta, pues no está sustentada ni detalla las reglas de operación ni cómo se repartirán esos recursos.