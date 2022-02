Senado aprueba que partidos puedan devolver a Tesorería prerrogativas para emergencias

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El pleno del Senado aprobó, tal cual la minuta que venía de la Cámara de Diputados, para que los partidos políticos puedan reintegrar en cualquier momento parte de su financiamiento público a la Tesorería de la Federación para desastres naturales y epidemias como la de covid-19.



Con 68 votos a favor, 28 votos en contra y cuatro abstenciones, el pleno del Senado avaló el dictamen para que, en momentos de catástrofes naturales, fenómenos meteorológicos, epidemias o cualquier situación que ponga la sociedad en peligro, los partidos políticos puedan renunciar parcialmente a su financiamiento para actividades ordinarias permanentes.



"Siempre que no se vea afectado el cumplimiento de dichas actividades y prevalezcan en su financiamiento los recursos públicos sobre los de origen privado, en el caso de catástrofes sufridas en territorio nacional por cualquier desastre o fenómeno contemplado en la Ley General de Protección Civil o cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro”, dice la reforma.



Dichos recursos deberán reintegrarse a la Tesorería de la Federación por acuerdo del Consejo General de la autoridad electoral, cuando no hayan sido entregados a los partidos políticos y a solicitud del Comité Ejecutivo Nacional del partido.



En el caso de recursos ya entregados a los partidos políticos o de remanente del ejercicio, por concepto de financiamiento para actividades ordinarias permanentes, el Comité Ejecutivo Nacional del partido tramitará su reintegro ante la Tesorería de la Federación e informará al Consejo General del INE.



Las modificaciones a la Ley General de Partidos Políticos y a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, otorgan así a los partidos políticos el derecho, como acto voluntario, de renunciar parcialmente y, en su caso, reintegrar en cualquier tiempo, su financiamiento para actividades ordinarias permanentes.



La presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, Ana Lilia Rivera Rivera, dijo que la minuta no pretende innovar sobre la renuncia de presupuesto de los partidos, sino que busca eliminar las “barreras injustificadas” que frustran la devolución de recursos de los partidos.



Dijo que no quita facultades al Instituto Nacional Electoral para conocer las operaciones de reintegro de recursos, sino que elimina la “indebida arrogación de atribuciones que en los hechos han llevado a cabo la autoridad electoral para restringir ese derecho”.



Actualmente, los partidos políticos están obligados a utilizar los recursos de sus prerrogativas para los fines que les mandata la Constitución.



Según el acuerdo INE/CG86/2020 aprobado por el Consejo General, los partidos pueden renunciar a sus prerrogativas antes de haberlas recibido previo anuncio al Instituto, que reintegra los recursos a la Tesorería de la Federación.



La reforma fue enviada al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.