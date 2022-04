"No nos va a poner en el banquillo de los acusados": AMLO a la ONU por informe sobre militarización

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “Ningún organismo internacional va a ponernos en el banquillo de los acusados, si estamos actuando con legalidad, con humanismo; si no permitiremos la corrupción y la impunidad”, expresó el presidente Andrés Manuel López Obrador en referencia al informe del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que recomendó al gobierno de México dejar el enfoque de militarización de la seguridad pública en este país.

“¿Qué pueden hacer? Nada. Inventar, eso sí”, expresó el mandatario en la conferencia mañanera donde afirmó que los miembros de la ONU actúan sin apego a la verdad y además “no vieron nada” de los abusos y crímenes de Estado que se cometieron durante el periodo neoliberal.

“Ellos no tienen, con todo respeto, toda la información. No están actuando con apego a la verdad, ya no es el tiempo de antes en que se usaba el Ejército para reprimir o para rematar heridos como se hacía en la época de Felipe Calderón o desaparecer a personas, ya no es ese tiempo”, expresó el mandatario.