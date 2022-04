He sido expulsada por no seguir ciega obediencia: diputada del PVEM que votó contra reforma eléctrica

CIUDAD DE MÈXICO (apro).- Alexis Gamiño, la única diputada del Partido Verde Ecologista que votó en contra de la reforma eléctrica, rebelándose a su bancada como partido aliado de Morena y el PT, anunció que fue expulsada.

“En un principio ingenuamente pensé que con mis temas ambientales el partido con el que más coincidía era el partido ‘Verde Ecologista’. Por levantar la voz y no seguir una ciega obediencia, me acaban de notificar que HE SIDO EXPULSADA del partido”, escribió en su cuenta de Twitter y añadió que, tras este hecho, finalmente “podría dormir tranquila, pues nunca más tendría que votar por un mandato y sí por sus ideales.

Hoy puedo dormir tranquila !!!

Es un alivio saber que:

Nunca mas tengo que votar por mandato y sí por mis ideales.

Nunca más tengo que votar por un capricho y si por un México mejor. — Alexis Gamiño (@alexisgaminomx) April 19, 2022

Tras su sorpresivo voto, la diputada por el Estado de México aseguró que habría tomado tal decisión por estar a favor de las energías limpias, renovables y de la competitividad.

El PVEM no ha emitido ningún comunicado para abordar el tema, y hasta ahora se desconoce si la legisladora se sumará a alguna bancada.

Sin embargo, la propia diputada informó también vía Twitter que no ha tomado una decisión al respecto y que se mantendrá independiente y analizando sus posibilidades "con autonomía y libertad".

Agradezco el apoyo y respaldo que compañeros Diputados me han brindado.



Es increíble saber qué hay mucha gente que coincide con mis ideas y quieren hacer las cosas bien por México HAGÁMOSLO con #ValoryCongruencia — Alexis Gamiño (@alexisgaminomx) April 19, 2022

El domingo el PVEM se quedó sin dos diputados, pues además de Gamiño, Andrés Pintos se cambió a Movimiento Ciudadano, por lo que ahora suma 38 legisladores.