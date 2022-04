Alonso Castillo Cuevas sugiere que Gertz Manero sufre demencia senil

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Alonso Castillo Cuevas, hijo de Alejandra Cuevas Morán, denunció que ahora la FGR investiga a la novia de su hermano, Gonzalo, por la filtración de una llamada, y acusó al fiscal Alejandro Gertz Manero de tener demencia senil.

“No les parece raro que 48 horas después de que se dio a conocer que la Fiscalía General de la República (FGR) tiene una carpeta en mi contra y que Gertz Manero la ha escondido durante seis meses, ayer el fiscal Germán Castillo, que salió como el emisario de ‘El Padrino’ amenazando a Telmex, después se va contra el periodista Mario Maldonado y a la abogada Nina que, resulta, es la novia de mi hermano Gonzalo”, comentó en un video compartido en su cuenta de Twitter.

Dijo que, en la entrevista, Castillo estuvo “muy bien acompañado de Ciro Gómez Leyva, que permitió que se llevara a cabo un montaje en su programa para dañar a mi familia y para proteger, como siempre lo ha hecho, al fiscal Alejandro Gertz Manero, mejor conocido como ‘el fabricador de delitos’”.

Para Castillo Cuevas “la indagatoria de los secuaces es absurda” y, en el caso de Nina, desde 2011 tiene 158 seguidores en Twitter, 21 visualizaciones en el video de la llamada y por eso tiene una investigación en su contra.

“El fiscal general de la República ya no tiene la lucidez para representar a la Fiscalía. Quizá sea demencia senil. Hay muchos ejemplos: cuando se filtra ese audio que Ramos le tiene que explicar tres o cuatro veces al abogado de la nación qué es un amparo directo y qué es un amparo indirecto, te habla no de que sea tonto, sino de que, evidentemente, su cabeza no está bien y tiene la misma edad que tenía su hermano Federico cuando tenía un declive neurológico muy importante”, señaló.

Cuestionó cuál es la campaña que dicen hay contra Gertz Manero. “Él reconoció el contenido de las grabaciones que le había mandado” y que es el motivo de todos estos problemas judiciales por lo que su madre Alejandra Cuevas estuvo 528 días presa en Santa Martha Acatitla.

Especuló que en las grabaciones estaba Juan Ramos y la nitidez de las grabaciones provendría del micrófono de la corbata del titular de la subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, pues es a él a quien más le conviene que se difundieran las grabaciones.

Esto porque, dijo, “él sabe que cuando su jefe se vaya, se va a quedar desprotegido, le va a dar una patada como un perro sarnoso porque lo ha hecho así toda la vida”.

Acusó a Gertz Manero de pretender “escapar como los nazis después de la guerra” y él, junto con su familia, ya entendieron su amenaza, por eso criticó que ahora se vaya en contra de la novia de su hermano, contra él y su hermana Ana Paula en esta nueva carpeta de investigación.

“Haz lo que tengas que hacer, porque nosotros también lo haremos. Si el gobierno no nos acompaña, si el Senado te sigue besando los pies, nosotros no, Alejandro. Sé que estas furioso porque has quedado como la escoria del país, como un leproso todopoderoso y que tu legado quedó en el basurero”, sostuvo.

Comentó también que Gertz Manero está muy preocupado por la reunión que tuvo con el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, y las gestiones que está realizando para que lo incluyan en la Ley Global Magnitsky, que persigue de oficio a los violadores de derechos humanos para que le congelen cuentas, te incauten propiedades y le prohíban entrar al país vecino.

“Pero que te quede claro: al país al que huyas, nos vamos a encargar de que sepan que eres un violador de derechos humanos, que extorsionas, que utilizaste a la Fiscalía General de la República para encarcelar a inocentes, dicho por el máximo tribunal del país.

“Has quebrantado, Alejandro, además, la legislación mexicana y la estadunidense. Recuerda la cantidad de delitos que cometiste cuando encarcelaste a mi mamá y nos extorsionaste y nos exigiste confesiones de delitos fabricados. Te recuerdo que esos delitos prescriben en un tiempo, así que vas a también responder por esos actos ilícitos que has cometido”, indicó y siguió arremetiendo contra Ciro Gómez Leyva.