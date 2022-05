Dra. Ana Ceci, que criticó a médicos cubanos es hija de exgobernador de Michoacán acusado de desvíos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-Tras el anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la contratación de médicos cubanos, la doctora Ana Cecilia Jara Ettinger utilizó sus redes sociales para hacer una crítica a la iniciativa, pues afirmó que no hay plazas para médicos en México, por lo que demandó al mandatario revisar la problemática local antes de traer especialistas extranjeros.

Jara Ettinger es hija de Salvador Jara Guerrero, quien fue gobernador de Michoacán del 20 de junio de 2014 al 30 de septiembre de 2015, y de Catherine Rose, quien se desempeñó como titular del DIF de Michoacán, durante la gestión de su esposo. El ex mandatario fue criticado por llegar a tener hasta 50 escoltas, además de cerca de 50 vehículos blindados para el resguardo de su seguridad.

"No hay plazas, no hay una sola plaza en donde yo pueda trabajar (...) pero me dirán: 'es que no necesitamos genetistas', ¿y mis compañeros que salieron de cirugía, ginecología o pediatría? No hay plazas", reprochó en su video.