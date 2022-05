El gobierno de AMLO acudirá a tribunales si no hay acuerdo con Vulcan por catástrofe ecológica

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador expuso que si no se llega a algún acuerdo con la empresa estadunidense Vulcan Materials para convertir en un parque ecoturístico el predio donde explotan material pétreo en el destino turístico de Playa del Carmen y el mar Caribe, acudirá a tribunales nacionales y extranjeros, porque hay pruebas que demuestran una catástrofe ecológica en Quintana Roo.

“¿Cómo vamos a hablar del cambio climático y se están llevando a cabo estas acciones de destrucción del medio ambiente? No queremos ya nada de destrucción por más que saquen manifiestos los legisladores de Estados Unidos, no podemos permitir esto”, sostuvo el mandatario mexicano.

En la conferencia matutina, AMLO habló sobre la reunión privada que tuvo hace dos días en Palacio Nacional y dijo que espera que los directivos de la empresa extranjera, propietaria de Calica, no asuman una postura negativa ante el planteamiento del gobierno de México para que dejen de devastar el entorno ecológico en Quintana Roo.

“Nos reunimos con Vulcan y estamos platicando; ellos incumplieron con un acuerdo, habíamos quedado en que se detenían los trabajos de excavación hasta que se definiera un proyecto alternativo turístico de protección al medio ambiente y pensábamos que estaban cumpliendo, que no se estaban trabajando, y fui hace un mes, porque estoy supervisando las obras del Tren Maya, y me informaron que habían reiniciado el trabajo o no habían dejado de trabajar, y me tocó constatarlo”, explicó AMLO.

Por ello, comentó que a los directivos de Vulcan les dijo que la extracción de material pétreo en definitiva ya queda prohibido y que la propuesta del gobierno de México es convertir el predio que les concesionaron durante el gobierno del expresidente Ernesto Zedillo, se le tiene que dar un uso turístico y ecológico.

“Nosotros vamos a hacerles una propuesta de uso de suelo sin esta destrucción, lo que está claro es que no permitimos la extracción de material”, señaló el presidente López Obrador.

Explicó que el único acuerdo de la reunión pasada es que se lleven el material que ya extrajeron, pero ya no pueden seguir trabajando en la explotación del predio ubicado frente al mar Caribe, en el destino turístico de Playa del Carmen.

“Y si no se llega a ningún acuerdo, nos vamos a tribunales nacionales y extranjeros, y nosotros vamos a presentar todos los elementos de prueba para demostrar que es una catástrofe ecológica que no podemos aceptar”, sentenció.