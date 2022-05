Ebrard deja a Washington responsabilidad sobre si AMLO asiste a Cumbre de las Américas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A escasas dos semanas de arrancar la Cumbre de las Américas en Los Ángeles, el gobierno mexicano mantiene el suspenso sobre la participación o no de Andrés Manuel López Obrador, tras la confirmación del gobierno estadunidense de Joe Biden de que no invitará a los gobiernos de Venezuela y Nicaragua, y el anuncio de Miguel Díaz Canel, el presidente de Cuba, de que no irá “en ningún caso”.

Preguntado hoy al respecto en un evento diplomático, el canciller Marcelo Ebrard Casaubón declaró que “Vamos a ver qué ocurre en las próximas horas y días respecto de estas invitaciones” pero dejó la responsabilidad a Washington: “Dependerá de lo que Estados Unidos resuelva hacer”.

“Nuestra posición está claramente establecida”, insistió el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), quien momentos antes había insistido en que "la postura de México es que no debieran aceptarse o promoverse exclusiones de ningún país de América Latina o del Caribe”.

Santiago Andrés Cafiero, el canciller argentino, recalcó por su parte que “la posición de la Argentina es clara” sobre la Cumbre: insistimos en la necesidad de que todas las voces sean escuchadas y que todos los países participen”.

El presidente Alberto Fernández ha secundado el llamado de López Obrador a que la administración Biden invite a todos los gobiernos de la región, pero no llegó al amago con no insistir a la Cumbre en caso de que Washington no haga caso a este exhorto.

SOBRE LA MASACRE EN TEXAS

Preguntado también sobre la masacre de 19 niños de una primaria perpetrada ayer en Texas, Ebrard refrendó que hasta el momento no existen evidencias que una de las víctimas fuera ciudadana mexicana, a pesar de que la escuela se encuentra en un condado donde viven integrantes de la comunidad latino, de origen principalmente mexicano.

El canciller señaló que la masacre es una señal adicional de la actitud indolente de la industria de armas en Estados Unidos, en el marco de la demanda que el gobierno mexicano presentó contra 8 empresas armamentistas en una corte de Boston, a las que inculpó en parte de la ola de violencia homicida en México.

“Que a un joven se le venda un arma de asalto a los 18 años, pues a lo que conduce es a este tipo de tragedias. Es una tragedia inmensa. Estamos profundamente entristecidos por lo que hemos visto”, señaló, y abundó: “Habla de la negligencia de estas empresas. La empresa que produce esta arma, la AR-15, hace propaganda de sus armas con gente muy joven, como puedes tú observar en su página de Internet”.