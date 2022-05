Preocupante, el retén ilegal en Badiraguato, dice Monreal luego que AMLO minimizara el hecho

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego que el presidente Andrés Manuel López Obrador minimizó el retén ilegal que interceptó a periodistas en Badiraguato, cuando cubrían sus actividades oficiales, el senador Ricardo Monreal de Morena opinó que es preocupante y no debe permitirse.

Cuestionado al respecto, el coordinador de Morena en el Senado dijo que “en cualquiera de las modalidades de presencia de grupos armados, sin que pertenezcan a los aparatos legitimados por el Estado, es preocupante”.

“Cualquier grupo que detente, posea o se comporte como ejércitos paralelos o grupos paralelos es preocupante, no debe de permitirse. Ese es mi punto de vista, porque estos grupos son activos al margen de la ley, son grupos que están actuando fuera de la ley”, afirmó.

El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara Alta dijo que es un delito el uso exclusivo de armas del Ejército, así como uniformes, insignias o el uso de manuales militares.

Sobre las declaraciones del presidente, señaló que entiende que el primer mandatario tiene un “perfil humanista” y a eso se deben sus apreciaciones, pero que se debe de cuidar la línea, pues es “muy delgada, entre lo legal, lo institucional y lo no”.

“El presidente de la república ha expresado un punto de vista que yo respeto, no quiero confrontarme con él. Él ha dicho que no pasó nada y que estos grupos estaban intentando que nadie entrara con armas; pero si son grupos que no están dentro de las instituciones, están ubicados fuera de la ley”, insistió el líder parlamentario.

El exgobernador de Zacatecas dijo que confía en las Fuerzas Armadas y en que la estrategia de seguridad federal de buenos resultados.

Descartó que el propio López Obrador esté en riesgo a la luz de estos hechos, pero opinó que no está demás tomar precauciones.