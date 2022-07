La llegada de Calderón a la Presidencia llevó a México a la violencia extrema: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– La llegada del panista Felipe Calderón a la Presidencia llevó al país a los extremos de la violencia, “yo no hubiese hecho lo de Calderón, de declarar la guerra”, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Además, destacó, la llegada de Calderón en 2006 fue mediante un fraude electoral. “Y a mí me dañaron, no a mí solo, dañaron al pueblo, porque si no se hubiesen robado la elección de 2006, no estaría así el país”, dijo el presidente.

Recordó el episodio al hablar del reconocimiento que ha hecho al expresidente priista Enrique Peña Nieto de no meterse en el proceso electoral de 2018, cuando fue buscado por dirigentes del PRI y del PAN para impedir la llegada del político tabasqueño a la Presidencia.

“Se lo reconocí en el Congreso públicamente, porque un presidente que se mete, por muy debilitado que esté, daña”, señaló.

Calderón, dijo, no sólo fue presidente por fraude electoral, también participó en la injerencia desde el gobierno federal en la elección de 2018.

“Calderón ayuda al partido que los había ayudado en el sexenio anterior, se devolvieron el favor, en 2006 un partido ayudó al partido de Fox y Calderón; y en la siguiente elección ese partido, el propio Fox llamó a votar no por su partido, llamó a votar por el partido del presidente Peña”, señaló López Obrador.

Agregó que para la siguiente elección presidencial “buscan legalizar esa alianza, unirse en contra de nosotros por lo mismo de que yo era un peligro para México, realmente para sus intereses y privilegios”.

“Van con el presidente Peña y le ofrecen que se diera una alianza declinando Meade y el presidente Peña dijo 'no', y luego ya desesperados porque no levantaban (…) van de nuevo a ver a Peña y lo que ofrecen es la declinación de Anaya, pensando que como Meade era del PRI y lo habían apoyado Videgaray y Peña, pues iba a aceptar el acuerdo, y el presidente Peña dijo 'no'”, relató.

El mandatario insistió: “Como lo hicieron en el 2006, cuando nos robaron la Presidencia, que se unieron los mismos, gobernadores de un partido con el gobierno del presidente Fox (…) El mismo presidente Fox lo declaró, lo aceptó: ´Claro que cargué los dados´, así de manera cínica, quien había llegado por un movimiento democrático para sacar a un partido de Los Pinos, se convierte en un traidor a la democracia”.