Zaldívar enfatiza que la SCJN no tiene proyectos para analizar respecto a la militarización

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Los asuntos que le interesan al gobierno federal no han sido resueltos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) porque no hay proyectos, enfatizó el ministro presidente, Arturo Zaldívar.

Al ser cuestionado en conferencia de prensa sobre la falta de resolución de las impugnaciones contra la militarización de la seguridad pública del país, el ministro presidente indicó que él no tiene responsabilidad alguna en la ausencia de proyectos para analizarlos.

“Hay ciertos asuntos que son de resolución preferente hay unos sujetos facultados para solicitarlo”, aclaró.

Se sigue sosteniendo que hay alguna intencionalidad para atrasar asuntos, no la hay, no hay proyectos en estos asuntos, de tal suerte que esto no es responsabilidad del presidente de la Corte”.