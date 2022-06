Participación ciudadana en elección de consejeros del CJF, sólo con reforma constitucional: Zaldívar

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Mientras la Constitución no sea reformada, la participación ciudadana en la elección de los integrantes del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) no será posible, señaló el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar.

En conferencia de prensa destacó que el reciente proceso de selección de consejera de la Judicatura fue novedoso por haber sido exclusivo para mujeres y en el mismo se cumplieron los mandatos constitucionales al respecto.

Al ser cuestionado sobre por qué no abrir a la participación ciudadana este tipo de procesos, como han solicitado organizaciones de la sociedad civil, el ministro Zaldívar indicó que la constitución no lo prevé.

“Cuando se cambie la constitución para que haya un procedimiento abierto donde pueda venir a participar todo el mundo, yo no tengo ningún inconveniente, el Pleno cumplió con la Constitución”, dijo.

Añadió que el perfil de la magistrada Lilia Mónica López Benítez es inobjetable, por lo que las organizaciones seguramente no le pondrán ninguna tacha.

“Si este procedimiento que nosotros realizamos tuviera inconvenientes, si hubiera sido un fracaso, si hubiéramos hecho una mala elección, entonces estoy de acuerdo en que nos critiquen, pero si la elección de la consejera es inobjetable, es intachable en fondo y forma y se respetó la Constitución y se hicieron acciones afirmativas en beneficio de las mujeres, me parece que hacer una crítica porque no se abrió a no sé qué organizaciones porque también eso de las organizaciones de la sociedad civil es algo muy nebuloso y muchas veces y muchas de ellas responden también a otros intereses, no son químicamente puras, creo que si el proceso hubiera fracasado, la crítica es válida”, comentó.

El pasado 18 de junio, Proceso publicó que organizaciones de la sociedad civil, como México Evalúa, han dado seguimiento a los procesos de designación de los altos cargos del Poder Judicial de la Federación, pues conforme a lo que establece la Constitución se presta a que los mismos estén plagados de opacidad.