Jean-Luc Mélenchon: AMLO tiene un liderazgo en la izquierda de AL, pero no quiere asumir ese papel

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El político francés Jean-Luc Mélenchon afirmó que el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene un liderazgo en la izquierda latinoamericana, pero no quiere asumir ese papel; también aseguró que en Europa hay mucho que aprender de esta región del mundo.

“Él no está interesado en asumir un liderazgo, lo asume, pero no está buscando un papel, me gustaría que sí, se adelanta más porque es el país más importante, numeroso y con su posición particular, con 3 mil 500 kilómetros de frontera común con el imperio, disculpen, con los Estados Unidos y su punto de vista no alineado es muy importante para mí porque soy de la misma política”, indicó.

Este jueves, el político que perdió las elecciones presidenciales recientes en Francia visitó al mandatario mexicano en Palacio Nacional y posteriormente ofreció una conferencia de prensa, también en la sede del gobierno de México.

“A mis ojos, Andrés Manuel López Obrador tiene un liderazgo natural porque es el más experimentado y el que tiene el punto de vista y la estrategia, la más equilibrada de relación con los norteamericanos, que es el problema central de toda América Latina”, indicó.

El francés también se refirió a la decisión de presidente mexicano de no ir a la Cumbre de las Américas porque Estados Unidos no invitó a todos los países de la región.

“Cuando él pone un límite, no es con excesividad, esta cumbre no era convocada de manera razonable con los pueblos de América Latina, como reaccionarían los pueblos europeos, no puede decir uno que se hace una cumbre a su manera, ´éste no, éste sí´, yo siento que fue un momento fuerte y pasó bien, bien entendido el presidente López Obrador”, afirmó.

Consideró que en América Latina se vive una nueva etapa “con la victoria de Gustavo Petro, sucediendo a Honduras, a Bolivia, y pensamos todos que puede ganar el señor Lula en Brasil”.

Señaló que fuera de quienes son de izquierda, esa realidad en Latinoamérica, “no lo soportan, pero para nosotros, la izquierda europea que es tan débil, totalmente desenraizados de nuestros pueblos, es muy importante ver cómo evoluciona América Latina y cómo se construyen los liderazgos como el de López Obrador, que no es en la forma tradicional de la izquierda europea y tampoco mucho como la antigua izquierda latinoamericana”.

“Cuando él habla tiene una influencia más grande que la mía y habla en nombre del pueblo mexicano en un momento con tantas tensiones. A mí me gustaría que él asuma un papel, un liderazgo, no solamente por América Latina, sino por todos los que en el mundo tengan un punto de vista no alineado”, expresó.

También detalló que ser no alineado no quiere decir neutral, “porque en el caso de Ucrania nadie es neutral, tampoco el presidente López Obrador, todos decimos que Rusia y únicamente Rusia tiene la responsabilidad del momento”.

Durante el encuentro que calificó de amistoso, el político francés y el presidente López Obrador compartieron puntos de vista sobre las razones por las que perdió la elección presidencial; la migración; también, sobre las preocupaciones por la situación económica del mundo: la inflación, la crisis del petróleo y la guerra de Ucrania.

“Salgo más tranquilo porque me da fuerza compartir mi punto de vista: no es posible salir de este momento de manera pacífica, tranquila, sin cambiar mucho (…) Tenemos que abrir un nuevo camino de interés general, que es un paradigma nuevo a la izquierda”.

También aseguró que el punto de vista de López Obrador “es muy útil porque lo formula de una manera que se puede fácilmente compartir, entender, y tratar como gente civilizada. En política también es importante la amistad, salgo más fuerte”.