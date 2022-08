Delfina Gómez "ha hecho un trabajo excepcional" en la SEP: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-El presidente Andrés Manuel López Obrador despidió a Delfina Gómez como secretaria de Educación, con la afirmación de que “ha hecho un trabajo excepcional” y destacó cuatro acciones de la funcionaria.

La primera de las cuatro acciones que destacó de Gómez Álvarez es el buen trato y la buena relación con las maestras y maestros del país, “porque eso es parte de nuestra política educativa: que nunca más se afecte la dignidad de maestras y maestros como se hizo anteriormente y que además se les atienda en sus legítimas demandas, es decir que se otorguen sus plazas, lo que hemos hecho”.

Afirmó que se ha garantizado alrededor de 600 mil plazas en el sector magisterial y se han mantenido prestaciones, también destacó el reciente ajuste en sueldos a los maestros, por lo que consideró que “hay atención especial”.

“En correspondencia, desde que estamos en el gobierno no ha habido paros, esto no se ha dado a conocer pero es notorio el cambio de lo que pasaba en anteriores gobiernos y la situación actual, cuando no se tenían cerradas las escuelas por la pandemia o ahora que va a reiniciar el ciclo escolar los maestros ahí están en sus aulas. Eso marca la diferencia”, afirmó.

El segundo punto son los contenidos educativos, aprobados después de consultas no solo con expertos, con pedagogos sino con las mismas maestras y maestros, que son quienes atienden a los alumnos en las aulas.

“Nada que ver con la llamada reforma educativa que se quería imponer sin consentimiento y sin tomar en cuenta a maestras y maestros”, apuntó.

El tercer avance es el programa La Escuela es Nuestra, con la entrega de presupuesto a las sociedades de madres y padres para que ellos se hagan cargo del mantenimiento de los planteles.

“Es muy importante destacar que se ha mantenido el programa de becas a estudiantes, de educación básica, media superior y superior, como nunca en la historia de México se están entregando becas”, insistió.

“Todo esto nos ha ayudado hasta en los momentos más difíciles a que no se rezague la educación en el país”, dijo.

Destacó que “hemos regresado a la normalidad en el terreno educativo después de mucho tiempo de estar cerradas las escuelas” y reconoció que las y los docentes continuaron su trabajo a distancia durante el confinamiento por la pandemia de covid-19”.