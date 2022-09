Deuda pública creció 26% por culpa del Fobaproa y rescate a empresas en tiempos neoliberales: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).–El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que en lo que va de su administración la deuda del país ha aumentado 26%, justificó que su propuesta de presupuesto para 2023 el servicio de deuda será de 1.2 billones de pesos, pero, recordó, fue contratada desde sexenios anteriores.

Expuso la gráfica en la que se muestra el monto que presentaba la deuda al tercer año y siete meses de cada administración, antes de su llegada había aumentado 50.2% y en lo que va de su gobierno subió 26%.

“Y no es justificación, pero nos tocó la pandemia y por eso es el aumento nuestro, porque se cayó la economía. En los otros sexenios también, nada más que la caída ahora pues fue mayor, y ya nos estamos recuperando”, indicó.

Agregó que en el paquete para el presupuesto de 2023 se garantiza que no falten los recursos y no van a aumentar los impuestos, ni el precio de las gasolinas, ni de la luz.

Recordó que en un debate previo a la aprobación del Fobaproa, el 12 de diciembre de 1998, fue enfático en cuestionar a Felipe Calderón si su partido daría votos a este endeudamiento para el país.

“Acabábamos de tener un debate con Gutiérrez Vivó, éramos candidatos. No, éramos dirigentes de partido, Calderón de su partido, del PAN, y yo del otro partido, el PRD; esto en el 2000. Antes habíamos tenido un debate, porque ellos, igual, simulando, ¿no?, diciendo: ‘No vamos a aprobar a Zedillo lo del Fobaproa, no lo vamos a aprobar, los panistas no van a aprobar el Fobaproa’”.

Continuó: “Estamos en el debate, y ya nada más le digo a Calderón: Lo único que quiero es que me digas: van a aprobar el Fobaproa, sí o no. Como dicen allá en mi pueblo: ‘Vas a querer o no vas a querer’. Lo demás no me interesa, van a aprobar el Fobaproa, sí o no. Y me dice: ‘no’. Estábamos ahí con Gutiérrez Vivó. Le digo: Pues, ya está, ya no hay nada que debatir, no van a aprobarlo. Unos días después(…) los votos del PRI y del PAN aprobando el Fobaproa. Se le olvidó el compromiso. Pero así tengo muchas”.

Dijo que aclararía el tema “porque si no aprovechamos para aclarar, la avalancha de desinformación está a todo lo que da. Y tenemos que pagar mucho servicio por la deuda, porque ya es una deuda de alrededor de 13 billones, la deuda pública y hay que pagar servicio de la deuda”.

Aseguró que la deuda contratada en dólares se verá beneficiada porque “el peso está fuerte, pero como están aumentando las tasas de interés del Banco de México, pues aumenta el pago de servicio de deuda”.