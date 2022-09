AMLO informó que con reformas a la GN se contará con 500 mil elementos para la seguridad del país

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Con las reformas en materia de la Guardia Nacional y Fuerzas Armadas, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que habría 500 mil elementos que darán seguridad a todo el territorio nacional.

“¿Por qué no contar en vez… de 115 mil elementos que tenemos de la Guardia, contar con casi 400 mil más del Ejército y de la Marina, estamos hablando de 500 mil elementos para tener en todo el territorio nacional presencia de elementos para garantizar la seguridad pública?”, cuestionó.

El mandatario federal agregó que buscan “profesionalizar, institucionalizar, moralizar la Guardia Nacional, que va a ser la institución más importante para garantizar la seguridad pública”.

“Necesitamos más tiempo para consolidar la Guardia Nacional y necesitamos que dependa de la Secretaría de la Defensa para que no vuelva a suceder que gentes como García Luna, Palomino, que no hicieron ninguna carrera en lo militar, sino en sus vidas desearon ser jefes de policías y por recomendaciones políticas llegaron a ocupar cargos importantísimos y sin principios ni ideales se echaron a perder, no aguantaron las tentaciones del poder y actuaron con prepotencia y se elevaron tanto que llegaron a tener muchísima influencia”, advirtió.

El presidente reconoció que la principal misión del Ejército era la defensa del territorio nacional, porque México era de los países más invadidos del mundo, “pero los tiempos han cambiado y ahora tenemos como desafío el garantizar la paz la tranquilidad a interior del país y contamos con una institución que se fue creando a través del tiempo y que tiene capacidad para ayudar en la tarea de seguridad pública”.

Insistió que antes de su gobierno había únicamente 20 policías federales, cifra formal y señaló que, aunque no se tuviera un marco constitucional para la participación de Fuerzas Armadas, había militares y marinos entraban en esas labores que no le correspondían.

“También eso era una simulación porque, aunque la Constitución lo prohibía, entraba el Ejército y la Marina, lo que queremos es a ver vamos a reformar la Constitución, a adaptarla a la nueva realidad y no violarla, permitiendo que el Ejército y la Marina ayuden para consolidar la Guardia Nacional, eso es todo básicamente”, señaló.

Además, la Guardia Nacional podrá aprovechar de las Fuerzas Armadas las instalaciones, colegios, la disciplina, preparación, que “no está vinculada a grupos de intereses creados, ni a la oligarquía, el soldado es pueblo uniformado, ¿dónde están los escándalos de los militares corruptos, el Ejército mexicano no es como otros ejércitos y lo mismo en el caso de la Marina”.

A su llegada creó la corporación para sustituir a la Policía Federal que se pudrió, afirmó, por corrupción, autoritarismo, asociación delictuosa, porque se vincularon a la delincuencia, pero con la reforma se logró que todos los elementos de la Guardia Nacional pasen por las escuelas de Marina, por los colegios militares y destacó que hay carreras sobre seguridad pública y en todas, incluidas las que tienen que ver con labores propias de defensa, ya se incluyen materias sobre respeto a los derechos humanos.