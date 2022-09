Padre del alcalde Mauricio Tabe amenaza con un cuchillo a inspectores del Invea; ofrece disculpa (Videos)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Daniel Tabe Tabe, padre del alcalde del PAN en Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe Echartea, amenazó con un cuchillo a un inspector del Instituto de Verificación Administrativa (Invea) que acudió a poner sellos de suspensión de actividades a una taquería de su propiedad ubicada en la colonia Escandón, de la que, presuntamente el edil es accionista.

Cuatro horas después de que el video del hecho se hizo viral en redes sociales, el alcalde difundió otro video de su padre ofreciendo disculpas y arrepintiéndose del hecho.

Sin embargo, Tabe Echartea anotó: “Desde el gobierno le pusieron el dedo a mi papá. Lamento mucho su reacción. Nada la justifica”.

En el video, el adulto mayor lee sentado frente a una cámara: “Lamento mucho mi conducta de hoy. Nunca fue mi intención hacerle daño a alguien, Sinceramente, sentí mucho coraje de que me clausuraran mi negocio que me ha costado muchos años de trabajo. La gente que me conoce sabe perfectamente bien cuánto tiempo me ha llevado construir este negocio. Pero nada justifica lo que hice, me siento muy arrepentido y le ofrezco una disculpa a los verificadores que solo hacían su trabajo. De verdad, me arrepiento. No va con mi personalidad”.

El video que esta tarde se hizo viral en redes sociales, muestra el momento en que el hombre sostiene un cuchillo grande y dice al verificador: “¡te lo clavo hijo de puta!” al tiempo que le hace una finta como si se lo fuera a enterrar en el cuerpo.

uD83DuDEA8 ÚLTIMA HORA uD83DuDEA8



Ante la suspensión de actividades de la taquería Don Eraki, propiedad de la familia de @mauriciotabe, por irregularidades en su construcción, EL PADRE DEL ALCALDE amaga a trabajadores del @GobiernoMX con CUCHILLO pic.twitter.com/fktjoko7OG — Alfonso Flores Durón y Enciso (@AlfonsoFDyE) September 27, 2022

De inmediato, lo toma por la cabeza y hace un movimiento como si lo fuera a degollar. Otra persona le pide tranquilizarse y éste responde de nuevo con groserías y avanza hacia ellos amenazándolos con el arma blanca y corriéndolos del lugar.

Desde el gobierno le pusieron el dedo a mi papá. Lamento mucho su reacción. Nada la justifica. https://t.co/PlLFzn1ApI — Mauricio Tabe Echartea (@mauriciotabe) September 28, 2022

Antes de la disculpa de su padre, cuando apenas se hacia viral el video de la violencia de su padre, el exlíder del PAN en la CDMX escribió en su cuenta de Twiiter:

“Desde ayer comenzaron una campaña para atacar e intimidar a mi familia. Inventaron que tiene un negocio ‘ilícito’ de tacos y que formo parte de él. Usan las instituciones para oficializar sus mentiras. Su desesperación no tiene límites”.

Desde ayer comenzaron una campaña para atacar e intimidar a mi familia. Inventaron que tiene un negocio “ilícito”de tacos y que formo parte de él. Usan las instituciones para oficializar sus mentiras. Su desesperación no tiene límites. — Mauricio Tabe Echartea (@mauriciotabe) September 27, 2022

La taquería y Sheinbaum

Ayer, el diario 24 Horas publicó que la familia del alcalde Mauricio Tabe abrió el pasado18 de agosto una sucursal de la taquería “Don Eraki” en la calle Progreso 172, colonia Escandón, aunque con presuntas violaciones al uso de suelo de la zona, que es habitacional o de oficinas, no comercial.

Aseguró que, según el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, los accionistas de Grupo Don Eraki Sociedad Anónima son los padres del alcalde Tabe, además de su hermano, otra persona con el mismo apellido y él mismo; cada uno con 20%.

Según la publicación, además de la violación al uso de suelo, para la construcción del establecimiento se retiraron árboles y muros del inmueble que ya existía, lo que generó inconformidad vecinal.

Ayer, el mismo diario consultó en conferencia a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, sobre el caso, a lo que ella respondió:

“No, pues, si es verdad, es lamentable. Y, además, ya que salió publicado, vamos a hacer la revisión por supuesto por parte del Invea y vamos a ver si la Contraloría, a partir de la noticia, empieza a hacer una investigación”.

Sobre las posibles sanciones a las que se haría acreedor el establecimiento y sus dueños, agregó: “Vamos a ver antes de adelantarnos, vamos a hacer la revisión y, por supuesto, el Invea tendría su participación y la Contraloría también y ellos ya definirían las sanciones”.

Un día después, verificadores del Invea acudieron al sitio a poner sellos de suspensión de actividades en el lugar.