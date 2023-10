AMLO dice que sigue la pausa con España porque “no nos gustó la soberbia”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La pausa con el gobierno español continúa, pero no hay ruptura de relaciones, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien dijo que la razón es que “no nos gustó la soberbia de los actuales representantes de la monarquía”, ante la respuesta a la carta que envió para pedir que se disculparan por la invasión a México.

“Nosotros tenemos muy buena relación con el pueblo español, pero no nos gustó la soberbia de los actuales representantes de la monarquía. Les mandé una carta y ni siquiera me contestaron; o sí me contestaron, pero con el maestro Vargas Llosa, me mandaron a contestar con Vargas Llosa”, dijo en tono irónico.

El presidente mexicano aprovechó para hablar del retiro que anunció el escritor peruano y reconoció algunas de sus obras.

“Es lamentable porque es un gran escritor, un gran novelista, de lo mejor. Para los políticos, los que quieren hacer política, les recomiendo de Vargas Llosa un libro que se llama ‘Como pez en el agua’, es su experiencia cuando fue candidato a la Presidencia en Perú y le ganó Fujimori”, señaló.

Describió que es un buen libro porque muestra “cómo un intelectual no necesariamente es un buen político y, sobre todo, cómo un intelectual, como un científico, llegan a desconocer los sentimientos del pueblo, a no saber cómo piensa el pueblo; y son eminencias, pero no le tienen afecto al pueblo, no le tienen respeto al pueblo, se manejan siempre en la cúpula, arriba. Ese es un buen libro, porque él ahí da a conocer casi que cómo iban a preferir —le decían a Fujimori, entonces ‘el Chinito’— cómo preferir al ‘Chinito’ y no a él, el gran escritor, luego Premio Nobel de Literatura. Pues algo no conectaba, le faltaba conectar con el pueblo”.

También recomendó la que considera la mejor obra de Vargas Llosa, ‘La fiesta del chivo’, “es muy buen libro, mucho muy buen libro”.

Al asegurar que mediante el escritor se le envió respuesta, el presidente López Obrador lanzó otro cuestionamiento:

“¿Saben que los españoles, con todo respeto, dominaron a México tres siglos y nunca, nunca, nunca, nos visitó un rey en tres siglos? Ahora es distinto. Antes era un desprecio completo, imagínense cuánto aportaba México, la llamada Nueva España, a la Corona y ni siquiera nos visitó ningún monarca. Ahora tenemos muy buenas relaciones, mucho, mucho muy buenas relaciones con el pueblo”.