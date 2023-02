AMLO escuda a Sedena y niega reportaje de Proceso sobre empresa familiar que ganó 3 mmdp

CIUDAD DE MÉXICO (apro).–“Si tengo que decidir ahora entre Proceso y la honestidad en este caso de la Defensa, me inclino por la honestidad de la Secretaria de la Defensa”, respondió el presidente Andrés Manuel López Obrador a la portada del semanario que exhibe negocios desde la Sedena.

Proceso informó en su edición 2416 que “Patricia Romero Rodríguez y sus hijos encabezan un conglomerado de empresas que en los últimos 12 años se ha enriquecido con más de 3 mil millones de pesos gracias a contratos con el gobierno. El consorcio familiar pasó de proporcionarle a la Sedena uniformes a venderle armas de grueso calibre así como tanques y vehículos blindados, entre otras cosas… y ese inaudito cambio de giro ocurrió en la actual administración de la 4T”.

“Hoy informa sobre esto seguramente la Secretaría de la Defensa pero es falso, estoy seguro que es falso, es un invento de la revista”, aseguró el mandatario.

-Están los contratos…

-No, pero eso no implica corrupción, pueden tener contratos pero no implica corrupción pero esto es sensacionalismo puro, amarillismos se va a aclarar pero ya ustedes no van a sacar otra portada diciendo que se equivocaron.

Al plantearle que se trata de información que se obtuvo vía transparencia. “Pues sí sí está en transparencia si fuese algo chueco no está en transparencia”, señaló.

El presidente aclaró que en su gobierno “nunca se oculta nada absolutamente no somos rateros, ese es el problema de algunos medios que se quedaron con ese chip de que el gobierno es corrupto, entonces ya no es así. En este gobierno no hay corrupción”.

Reconoció que la Sedena tiene sus propias fábricas de ropa, de uniformes y recordó que ayer se estrenaron uniformes para todo el personal militar y que fue confeccionado en las empresas de la Defensa, por lo cual no serían necesarios contratos adicionales con empresas privadas.

-Sedena es la que informó.

-Sí, que es la que informó, sostengo que el Proceso miente y que actúa de manera tendenciosa, con amarillismo, que es lamentable porque era de las únicas revistas que había, durante mucho tiempo, opositora y en los últimos tiempos pasó como lo del Siempre, en su momento el periódico Siempre de mi paisano Pepe Pagés era la revista plural que existía y vean el Siempre ahora, no tiene nada que ver.

El presidente opinó que el semanario está alejado de la gente, pero admitió que información como la intermediación de empresas para proveer servicios a la Sedena puede interesarle “por el morbo y además porque no nos quieren a los de la llamada clase política pero la mayoría de la gente tiene una visión completamente distinta de lo que está sucediendo en el país”.

López Obrador sostuvo que la Sedena informará, “pero ustedes en la próxima no van a poder nos equivocamos, ofrecemos disculpas. Estoy espernada todavía que se disculpen muchos que aplaudían en la época del saqueó neoliberal”.

El mandatario afirmaba que algunos medios comenzaban a publicar en torno a la caída de su movimiento. “Hay una revista, Proceso, que está de pena ajena, don Julio debe estar molestísimo. A ver si ponen la portada, a ver si es cierto lo que vi porque también meten cosas falsas, mentiras, fake news” y solicitó a su vocero Jesús Ramírez que difundiera la portada de Proceso donde no contenía lo que el presiente sostuvo. “Ah no es, vi otra, pero es lo mismo. ¿No es la anterior? Entonces Vi una postiza en mi face… entonces vi mal”.