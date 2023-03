Todavía hay esperanza de un concierto gratuito de Bad Bunny: Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, no descartó que el cantante puertorriqueño Bad Bunny se presente este año en un concierto gratuito en la Ciudad de México.

El pasado viernes, el gobierno de Sheinbaum anunció la realización de un gran baile gratis con sonideros y sonideras en el Zócalo capitalino el sábado 25 de marzo.

A propósito de este anuncio, en la conferencia de prensa del lunes se le preguntó a la jefa de Gobierno si se ha tenido alguna negociación para una presentación del influencer Mediometro.

“Habrá que preguntarle a Claudia Curiel (secretaria de Cultura de CDMX)”, dijo Sheinbaum, quien aprovechó la pregunta para anunciar que habrá una cartelera con artistas muy importantes este año.

–¿Manu Chao? –se le preguntó sobre el cantante francés.

–Estamos en eso. Manu Chao tiene un problema, que es que parece que el grupo hace tiempo que no tocan juntos, entonces están en ese proceso, estamos en comunicación.

Inmediatamente después se refirió al reguetonero puertorriqueño: “Bad Bunny, estamos todavía, no perdemos la esperanza”.

Explicó que hay muchos artistas que vienen a conciertos al Foro Sol o a la la Arena Ciudad de México y se está viendo si después pueden dar conciertos gratuitos.

“Algunos ya nos dijeron que sí, pero no lo podemos decir hasta que no venga el concierto, no se vendan los boletos y después informar que va a haber concierto gratuito, pero hay de todo este año”, concluyó Sheinbaum.