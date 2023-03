AMLO asegura que no va contra empresas de EU, pero acusa a Vulcan de destruir nuestro territorio

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que espera que la embajada de Estados Unidos haga una copia del video que muestra las condiciones en que dejó Calica a una región de Playa del Carmen, en Quintana Roo, para que se la envíen al secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, “para que vean lo que hizo Vulcan” y que definió como un ecocidio.

Afirmó que la postura de quienes defienden la concesión que tiene Vulcan en México es contraria a la que sostiene México y está definida en que “Calica, que es Vulcan, destruyó el territorio de Quintana Roo”.

Por esa razón, difundió durante la conferencia en Palacio Nacional un video donde se observan las condiciones del territorio en esa zona y sugirió enviarlo a funcionarios estadunidenses para que tengan todos los elementos y definan sobre el proceso legal que busca librar la empresa extranjera contra el gobierno mexicano.

“Lo del señor Blinken está en su papel, porque él representa los intereses de las empresas estadunidenses, es su trabajo, como el mío es representar los intereses del pueblo de México y cuidar nuestro territorio, que no se destruya”, afirmó.

López Obrador agregó que las expresiones contra la decisión del gobierno mexicano son “completamente normal, pero a lo mejor no tiene la información completa y con todo respeto sería bueno que supiera que esa empresa, Vulcan, en complicidad con las anteriores autoridades mexicanas destruyó nuestro territorio, llevaron a cabo un ecocidio”.

Aseguró que su administración no tiene la intención de ir en contra de las empresas de Estados Unidos, ni que quieran ahuyentar las inversiones, “es que no podemos aceptar, tolerar, porque estaríamos traicionados al pueblo de México, no podemos permitir eso”.

También cuestionó qué sucedería si una empresa mexicana tuviera las mismas prácticas que Vulcan pero en territorio estadunidense, dijo que con toda razón y en la búsqueda de justicia el gobierno del país vecino tampoco lo permitiría; sin embargo, aseguró que la polémica la generan senadores republicanos “que defienden a Vulcan porque allá tienen el sistema político en el cual se permite que las empresas apoyen a los partidos y apoyen a los candidatos”.

De todos los desencuentros en temas de seguridad, medio ambiente y en temas de alimentos, como el maíz transgénico, el presidente mexicano desmarcó a su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, de quien dijo que tiene una postura de mucho respeto hacia México. “Nosotros lo estimamos mucho por eso; sin embargo, en Estados Unidos, como en otros países democráticos, hay instituciones autónomas”, pero que consideró una autonomía relativa.

Enseguida expuso que, por ejemplo, las agencias de seguridad como la DEA o la CIA “hacen que no tienen que ver necesariamente con un mandato del presidente Biden” o, por ejemplo, “hay ahora legisladores de Estados Unidos que están defendiendo a Monsanto porque quieren que no haya ninguna limitación para el maíz transgénico, porque esos legisladores obtienen votos en las zonas donde se produce maíz y reciben apoyo de asociaciones de productores para sus campañas.

Lo mismo, afirmó, sucede con los fabricantes de armas, “por eso es muy difícil que se lleve a cabo una reforma para que no vendan en cualquier tienda ametralladoras como si fuera cualquier cosa”.

El presidente concluyó: “Entiendo bien al señor Blinken. Es una buena persona, pero tienen sus políticas y tiene que hacer su trabajo, y yo también”.