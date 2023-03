La Real Academia Española niega ahora que haya cambiado su regla sobre el acento en "solo"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Real Academia Española (RAE) salió al paso de las versiones periodísticas que este jueves aseguraron que había “rectificado” su postura respecto de eliminar el acento ortográfico en la palabra “solo”.

La información original, atribuida a fuentes de la institución, fue publicada por el diario español ABC y refiere que el pleno de la Academia acordó una nueva redacción de la norma sobre “solo” y “sólo” en el Diccionario panhispánico de dudas.

La noticia fue celebrada en redes sociales por varios escritores, entre ellos el novelista español Arturo Pérez-Reverte.

Conocido opositor a la reforma de 2010 que retiró la obligatoriedad de la tilde cuando “solo” significa “solamente”, el autor de La Reina del Sur ya había argumentado una vez en Twitter su postura con este párrafo:

“Lo dije no sólo una vez y no lo dije solo. Sólo uso la tilde cuando estoy solo, pero sólo para sentirme menos solo. Considere que el hombre solo habla con Dios y el acompañado sólo con quien lo acompaña. Ahora, escriba sin tildes esa chorrada que acabo de escribir. Y descifre”.

Al compartir la nota de ABC, el escritor simplemente comentó: “a veces se ganan viejas batallas”.

Sin embargo, la RAE, también desde su cuenta de Twitter, respondió a la duda de un usuario que le compartió la misma información posteada por el también escritor Juan Gómez-Jurado, quien dijo: “Hemos ganado. ¡Sólo hacía falta no pelear solo! #SóloConTilde #Victoria”.

Al respecto, la cuenta oficial @RAEinforma respondió: “#RAEconsultas Lo aprobado en el pleno del 2 de marzo no modifica la doctrina de la «Ortografía» de 2010. Incluso la expresa de forma más clara: 1. Se mantiene la obligatoriedad de no tildar el adverbio «solo» y los prons. demostrativos cuando no exista riesgo de ambigüedad. +”.

Y continuó: “#RAEconsultas 2. Se mantiene la opción de tildar o no estas palabras cuando haya riesgo de ambigüedad. Al introducir «a juicio del que escribe», no se añade nada nuevo. Es siempre el que escribe quien valora si existe o no ambigüedad. +

“#RAEconsultas Si el hablante percibe que existe riesgo de ambigüedad y escribe esa tilde, lo tendrá que justificar. Por ejemplo, si alguien escribe tilde en una oración como «Sólo vino Ana a la fiesta», será difícil que pueda explicar la existencia de una doble interpretación. +”

Y concluye: “#RAEconsultas La norma deja abierta la posibilidad de que no se tilden nunca ni el adverbio «solo» ni los pronombres demostrativos, que es la opción más aconsejable”.

Y para insistir en que no se trata de una “rectificación”, Salvador Gutiérrez Ordóñez, académico director de la Ortografía de la lengua española y del Diccionario panhispánico de Dudas, explica que “no ha cambiado la norma, sino que se ha aprobado una redacción más clara”, de acuerdo con el diario El País.

“Es obligatorio escribir sin tilde el adverbio solo en contextos donde su empleo no entrañe riesgo de ambigüedad y es optativo tildar el adverbio solo en contextos donde, a juicio del que escribe, su uso entrañe riesgo de ambigüedad. Este inciso no implica un cambio de norma”, sostiene el académico en una nota publicada este viernes por el medio español.