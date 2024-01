Policías de Morelos son investigados por venta de arma a un civil en Cuernavaca (Video)

CUERNAVACA, Mor. (apro).- El presidente municipal de Cuernavaca, José Luis Urióstegui Salgado, confirmó que dos elementos de la Policía municipal se encuentran bajo investigación luego de que se difundiera el sábado pasado un video en el que presuntamente están vendiendo un arma a un comerciante de la capital del estado.

Sostuvo que los policías involucrados, quienes ya se encuentran en proceso de investigación interna y se integra un expediente para que la Fiscalía General intervenga, sí son elementos en activo y que no sólo se estaría traficando con el arma, sino que además habría que averiguar de dónde fue obtenido, en qué circunstancias, entre otras.

El sábado pasado 30 de diciembre de 2023 circuló en redes sociales un video en el que se aprecia a dos elementos de la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano (Seprac) de Cuernavaca presuntamente vendiendo un arma corta a un comerciante. En el video se aprecia a los dos policías que bajan de sus motocicletas y se estacionan detrás de una camioneta pick up, misma que tiene cajas con frutas.

La camioneta tiene abierta la batea y sentado en ella se aprecia a un hombre vestido de civil que porta un mandil, como los que usan los comerciantes. Un de los agentes saca algo de sus ropas y lo muestra al comerciante mientras parece explicarle de qué se trata. El comerciante observa con curiosidad. Luego parecen negociar y finalmente el agente pone la pistola y el cargador sobre la batea de la camioneta.

En la siguiente secuencia se observa como el comerciante entrega algo al policía. Mientras este parece revisar lo que le entregó el comerciante toma el arma con su mano derecha y la levanta, la revisa. La vuelve a colocar sobre la batea. La vuelve a tomar y le colocar el cargador. Y es entonces que se mete las manos a las bolsas del mandil y saca un fajo de billetes que comienza a contar frente a los agentes. Luego los entrega a uno de los policías quien también cuenta el dinero.

Satisfecho con la cuenta se mete el dinero a la bolsa izquierda de su pantalón. Charlan un rato más. El otro policía ha tomado algo de fruta de la camioneta y la come mientras charla con el comerciante. El vendedor toma el arma y la sopesa. Y concluye el video que circuló en redes durante el fin de semana pasado.

Esta mañana, en entrevista, el alcalde José Luis Urióstegui Salgado aseguró que los elementos que se observan en el video ya fueron identificados y que se abrió una investigación interna y una carpeta de investigación para que la Fiscalía General realice sus propias pesquisas y determine los delitos que estarían cometiéndose en el hecho.

“Los elementos forman parte de la Seprac y ya están sujetos a una investigación”, sostuvo.

La venta de armas por particulares no está permitida, esto (lo que se observa en el video) es un tráfico y, no tengo en este momento cuál es la disposición del Código Penal, hay otras cosas que se tendrían que atender, no sólo el hecho de la venta, sino valorar si el arma fue producto de un aseguramiento a una persona y no fue puesta a disposición, entre otras cosas”, advirtió.

En tanto, la titular de la Seprac, Alicia Vázquez Luna y el subsecretario de esa dependencia, Christian Méndez Quintana, informaron en conferencia de prensa posterior, que los dos elementos, cuyas identidades aún no han sido reveladas, fueron separados de sus cargos hasta en tanto no concluya la investigación de Asuntos internos y se determine su situación legal. Sin embargo, esto no suspende sus prestaciones laborales, seguirán recibiendo su sueldo.

Méndez Quintana informó que en el video se observa “un objeto que al parecer es un arma de fuego, no sabemos si es un arma de fuego o es de balines no sabemos, eso se determinará en la investigación”. Informó que durante 2023 se abrieron 35 expedientes contra policías de Cuernavaca por diversas acusaciones y señalamientos y que fueron separados del cargo de manera permanente ocho elementos policiacos.