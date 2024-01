AMLO reconoce que abasto de medicinas en Acapulco bajó a 56% después de Otis: "se echaron a perder"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Después del huracán Otis, el abasto de medicinas de tercer nivel en Acapulco bajó a 56% “porque se echaron a perder muchos medicamentos”, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Ayer hicimos la evaluación en Acapulco, 96, 97 de abasto en unidades médicas, centros de salud de primer nivel, segundo nivel lo mismo; tercer nivel no, porque se echaron a perder muchos medicamentos y se está llevando a cabo el abasto, y tenemos 56% de abasto”, indicó.

Trabajan en el tema para lograr el propósito de llegar al 100% del abasto, lo cual consideró un desafío.

Aunque el mandatario federal insistió en que en las clínicas del ISSSTE se tiene un 97% de abasto, la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, aclaró que “resulta que no ocurre así, que al momento de que levantamos 5 mil cuestionarios mensuales en cada una de las unidades médicas, vamos a 500 unidades médicas o a 600 por parte de la SSPC, de las mesas de paz (…) solamente tenemos la cobertura del 86 a 88%, en la última milla ya en el hospital”.

Y puntualizó: “El 86, 88% tiene el 100% de la receta completa; pero el otro porcentaje, el 14%, aún tienen problemas por el surtido de la receta ¿Qué quiere decir? Que solamente les cumplen la receta al 50%, al 60%. Falta todavía que llegue en algunas unidades médicas el medicamento completo”.

La funcionaria federal reveló que el jefe del Ejecutivo “nos llamó la atención y nos dijo: ‘No quiero que sea el 95%, ¡qué les pasa!, quiero el 100%, no me salgan que con el 95%’. Y nos llama la atención a todos, no nada más al ISSSTE, a otras también, a otros centros, a otras áreas, a otros entes de salud. Entonces, estamos yendo”.

La apuesta es que con la megafarmacia de Huehuetoca se logre la meta.

El mandatario federal afirmó que para el abasto del IMSS-Bienestar tienen un responsable por estado y se trata de “un servidor público de alto nivel”, por ejemplo, “el encargado de Salud de Tamaulipas es precisamente el doctor Américo Villarreal, el encargado de Salud de Nayarit es el doctor Miguel Ángel Navarro, el encargado de Salud en Chiapas es Alejandro Svarch, el doctor Reyes Terán, de los hospitales, es el responsable en Oaxaca. O sea, lo estamos tratando a fondo porque en marzo tenemos que informar”.