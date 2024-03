“Ya parezco abogado huizachero del Poder Judicial”: AMLO contra el INE por ordenar bajar entrevista

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “Ya parezco abogado huizachero del Poder Judicial”, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador al tener la intención de reproducir la entrevista que dio a la periodista rusa Inna Afinogenova, pese a que el INE ordenó bajarla; y aunque después desistió, dijo que podrían acudir al Tribunal Electoral; también, comparó el hecho con la visita de una “condesa española”.

El mandatario federal se refirió a la diputada Cayetana Álvarez, “es un partido de España, de estos franquistas que quedaron, que son muchos porque falleció Franco pero sigue le franquismo y vino a hablar mal de mí la trajeron con ese propósito y a ella no la sancionan ni a quienes la trajeron”.

En torno a la decisión del INE también expuso que no recuerda haber sugerido que Claudia Sheinbaum, candidata a la presidencia por su partido, ganaría las elecciones o hablar en términos favorables de ella, pero afirmó que “hay que garantizar la libertad por encima de todo”.

Entre los planteamientos el presidente expuso: “¿Nada más que podemos acudir al Tribunal, verdad? Sí y nos va a dar tiempo, tácticas dilatorias, ya estamos igual, qué barbaridad, pero no vamos a caer en eso. Tienes mucha razón, no hacer eso”.

Agregó que dio entrevista a un medio “independiente” por no ser como The New York Times, The Wall Street Journal, Financial Times o The Washington Post, pero consideró que fue un asunto que a la autoridad electoral “ahora les molestó y la están censurando”.

Previo a esto, el presidente habló de lo que resolvió el INE por lo que pidió reproducir un fragmento, dado que aún no había notificación directa y aún podía repetirlo.

“¿Por qué no pones…? Todavía no nos han notificado, ya parezco abogado huizachero del poder judicial, ¿no es así? Mientras no te notifiquen”, minutos más adelante insistió: “¿No la tienes ahí? Nada más un pedacito no vaya a ser que nos notifiquen”.

Antes de lo que sería una nueva violación a la veda electoral, el mandatario federal se quejó: “Los del INE ya volvieron otra vez a cepillarme como se dice en beisbol o ya nos arreglaron”, con una entrevista que consideró se ha visto mucho en México y España.

Responsabilizó de sus declaraciones a las preguntas que se le hicieron, pese a que se trata de asuntos que repite constantemente en la conferencia en Palacio Nacional y al plantearle que se trataba de una sanción por hablar de las elecciones y qué veía en el perfil de Claudia Sheinbaum, el presidente respondió:

“Ella me pregunta y este… No hablamos de eso, está bastante vista la entrevista porque es, hasta lo comento, me dejó como un limón exprimido porque me preguntó de todo y ahorita me están informando que ya la censuraron”, y dado que “la gente la ve bastante”, por esa razón la quieren bajar, dijo.