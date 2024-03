AMLO da espaldarazo a Evelyn Salgado tras ceses de secretarios de Guerrero

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador respaldó a la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, quien removió a sus secretarios de Gobierno y de Seguridad, luego de que el policía que asesinó al normalista Yanqui Kothan Gómez huyera.

Además, el mandatario acompañó la facultad de la mandataría estatal para pedir cambio de la fiscal estatal, Sandra Luz Valdovinos, pero la decisión final la tiene el Congreso estatal.

López Obrador informó que hay dos detenidos y están en la búsqueda de un tercer responsable en el ataque al joven, en Chilpancingo.

“Nosotros la apoyamos, a la gobernadora de Guerrero, que no está sola”, dijo el presidente, y agregó que “están solicitando que el Congreso, de conformidad con la Constitución, lleve a cabo el cambio de la fiscal estatal porque en este gobierno no hay relaciones de complicidad con nadie. Cero corrupción y cero impunidad”.

El mandatario federal afirmó que se va a investigar a todos los involucrados y se mantiene abierta la investigación.

“Hemos pedido a la fiscalía (General de la República) que ya atrajo el caso que investigue a todos, que no haya impunidad para nadie. No somos iguales”, señaló.

En torno al derecho a que se agoten todas las instancias que pide la fiscal, el presidente respondió: “Tiene todo su derecho. Está muy claro en la Constitución de Gurrero que tiene la facultad la gobernadora de removerla. Y quien decide es el congreso de Guerrero si no está de acuerdo en la remoción; con dos terceras partes que voten que no están de acuerdo, no puede la gobernadora”.

Las renuncias

Derivado del asesinato del estudiante de la normal de Ayotzinapa, Yanqui Kothan, la gobernadora Evelyn Salgado anunció el jueves 14 las renuncias del secretario de Seguridad Pública, el general brigadier Rolando Solano Rivera, y del secretario general de Gobierno, Ludwing Marcial Reynoso Núñez.

Además, dijo que notificaría a la fiscal general, Sandra Luz Valdovinos Salmerón, de su remoción.

Las renuncias de los funcionarios de primer nivel se dan justo a una semana de la muerte del estudiante normalista Yanqui Kothan Gómez Peralta a causa de un disparo en la cabeza por un agente de la policía estatal en el antiguo libramiento de Chilpancingo.