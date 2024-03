Fernando se reúne con su familia dos años después de ser reclutado por la Familia Michoacana

Santa Rosa de Lima, Tecpan de Galeana, Gro, (apro).- Autoridades y pobladores de la sierra de Tecpan, Petatlán y Coyuca de Catalán presentaron a un joven de 22 años quien dijo pertenecer a La Familia Michoacana.

Aseguró que fue reclutado por esa organización criminal contra su voluntad hace dos años.

Y pidieron la presencia de la secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez Velázquez, para entregar al detenido porque dicen no confiar en el gobierno de Evelyn Salgado Pineda.

El joven aseguró que jefes de esa organización criminal mandan a policías estatales a comprarles cervezas y que los militares solo hacen recorridos después de ataques o enfrentamientos sin molestarlos.

Fernando “N” fue presentado a la población y a los medios de comunicación la mañana de este lunes en una escuela de la comunidad Santa Rosa de Lima.

El joven narró que hace dos años fue secuestrado por sujetos armados en la comunidad mazahua Mahuistlán, municipio de Ixtapan del Oro, Estado de México, que colinda con la Tierra Caliente de Michoacán.

Reclutado por La Familia Michoacana, dijo, participó durante la guerra que mantuvo ese cártel con la organización criminal conocida como Los Tlacos, en la sierra de Guerrero.

El último ataque armado en el que estuvo activo fue en la comunidad El Porvenir, municipio de Petatlán, el 14 de marzo pasado.

Fue ahí que en la retirada de La Familia Michoacana quedó relegado del resto y se perdió entre el bosque.

Anduvo siete días deambulando en la parte alta de la sierra madre del sur cargando un rifle Ak-47.

Los pobladores narraron que el joven pidió ayuda a un poblador cerca de un lugar conocido como El Venadito en la sierra de Técpan.

Fernando dijo que tuvo que tirar el rifle para pedir ayuda a un señor que vio pasando en una vereda para que no pensara que le haría daño. En su relato dijo que recibía un pago mensual de 14 mil pesos pero que no los podía ocupar porque no había ni siquiera tiendas en donde andaban, solo cocaína que les era vendida.

“Es como estar muerto en vida. Esa no es vida”.

Tampoco podían visitar a sus familiares.

A quienes se atrevían a pedir un descanso, los mandos los mataban de un balazo y preguntaban a los demás: “¿Quién más quiere descansar?”

En la asamblea, una señora de El Durazno reclamó al joven que en diciembre de 2021 perdió a siete familiares en la masacre perpetrada por La Familia Michoacana y le dijo que fueron hombres de buena fe quienes lo rescataron y no lo mataron.

El comisario de El Porvenir mencionó que además fue encontrado un arsenal de armas del grupo criminal y aseguró que el detenido estaba ocultando más información. Dos horas después llegaron desde el Estado de México los padres del joven. Al verse se fundieron en un abrazo y lloraron.

El padre campesino agradeció a los presentes haber rescatado a su hijo porque todos los jóvenes que desaparecen de esas comunidades ya nos los vuelven a ver. En ese momento una señora de las comunidades cercanas dijo llorando que los padres tuvieron la oportunidad de volver a abrazar a su hijo porque ella no ha vuelto a ver con vida a una de sus hijas que murió durante un ataque.

Las autoridades leyeron el siguiente comunicado dirigido al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que a continuación se reproduce textual:

Santa Rosa de Lima, Gro. A 25 de marzo del 2024.

Asunto: el que se indica.

C. presidente de la República- Andrés Manuel López Obrador

Los que suscribimos habitantes, comisarios y comisariados de las comunidades de la ruta Santa Rosa de Lima El Durazno- San Antonio de las Tejas, pertenecientes a los municipios de Tecpán de Galeana, Ajuchitlán del Progreso, Petatlán y Coyuca de Catalán, por este medio hacemos de su conocimiento que en días pasados se logró la captura con vida de un hombre armado que pertenece al cartel de LA FAMILIA MICHOACANA quien se encuentra bajo resguardo de la población.

Este sujeto participó en el ataque con drones y explosivos realizado en contra de los pobladores de la comunidad de El Porvenir, donde fue bombardeada una escuela primaria donde había niños y la iglesia del lugar, el día 14 de marzo del presente año.

Señor presidente, de la manera más respetuosa le solicitamos la presencia de la Lic. ROSA ISELA RODRÍGUEZ VELÁZQUEZ. SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA para hacerle entrega del detenido o alguien de su gabinete de seguridad federal, ya que no confiamos en el gobierno estatal pues tenemos más de un año siendo atacados por ese grupo de la delincuencia y el gobierno del estado ha hecho caso omiso de nuestras peticiones y no ha cumplido con los acuerdos que se han hecho en materia de seguridad y ya son muchos los muertos y desplazados de las comunidades de esta zona.

Las y los pobladores de esta zona no queremos tomar la ley en nuestras manos, pero ante la falta de seguridad, misma que por derecho nos debe brindar el gobierno del estado y no lo ha hecho, nos vemos obligados a pedir la intervención del gobierno federal para que se aplique el castigo que corresponda a este sicario, y se detengan a los delincuentes terroristas de los hermanos Hurtado Olascoaga, líderes de la FAMILIA MICHOACANA, y a sus lugartenientes que tanto daño hacen a la población. y se haga valer la ley que esta plasmada en nuestra constitución y que hasta el día de hoy el gobierno del estado no nos ha podido brindar, no sabemos si por negligencia o por que se ve rebasado por este grupo delincuencial.

O incluso por que exista complicidad de la gobernadora Evelyn Salgado con la delincuencia, misma que se rumora en los medios.

Señor presidente Andrés Manuel López Obrador, reconocemos su humanismo y gran labor durante la gestión de su gobierno y tenemos fe que con su intervención nos devolverá la paz y la seguridad que tanto anhelamos las y los pobladores de la ruta

Santa Rosa de Lima-El Durazno- Ejido San Antonio De las Texas.

El documento le da vista a María Del Rosario Piedra Ibarra, titular de la Comisión Nacional De Derechos Humanos; Marta Yuriria Rodríguez, titular de la Comisión Ejecutiva d Atención a Víctimas, y al general, Luis Crescencio Sandoval González, secretario de la Defensa Nacional.

Al almirante Rafael Ojeda Duran, secretario de Marina; al general, Luis Rodríguez Bucio, comandante de la Guardia Nacional; a Rosa Isela Rodríguez Velázquez, secretaria de Seguridad Y Protección Ciudadana, y a Alejandro Gertz Manero, fiscal General de la República.